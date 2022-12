O chocolate Grand Cru da Vinte Vinte é uma viagem ao México

A premiada gama grand cru, da portuguesa Vinte Vinte, dá a provar um dos melhores cacaus do Mundo, de uma plantação rara, no sudeste do México. O resultado é puro veludo, apesar da complexidade de aromas.

Se fosse um vinho seria um vintage, sendo um chocolate é um grand cru. A explicação é dada por Paulo Nunes, engenheiro da qualidade do World of Wine, em relação ao Vinte Vinte Grand Cru 2019 Mexico Soconusco Finca La Rioja, um chocolate “bean-to-bar” produzido com cacau de uma única colheita, de uma quinta e de apenas uma variedade.

Cada dentada deste chocolate com 70% de cacau, que se funde na boca como veludo, revela uma complexidade aromática com notas de maçã madura, uvas passas, avelã, noz, amêndoa e cacau, apenas possível graças ao baixo teor de açúcar que apresenta, e aos inexistentes aromas adicionados. Apesar de ser um chocolate negro, a acidez é moderada, não apresenta muito amargor nem adstringência.

Tudo isto ganha sentido ao saber-se que a sub-variedade de cacau criolo usada é a Porcelana Blanca Rioja, uma das mais finas variedades do mundo, que se distingue pelo perfil aromático intenso e pelo seu tom alaranjado. Pedro Araújo Martins, mestre de chocolate da Vinte Vinte, selecionou a colheita de 2019, da plantação Finca la Rioja, na região florestal e de média altitude de Soconusco, no México, para dar forma a este grand cru, produzido em Gaia, após a chegada das favas de cacau, já secas e fermentadas durante cinco dias.

Depois de selecionadas à mão, as favas são torradas, descascadas, quebradas e transformadas em pedacinhos, para dar origem ao chocolate, feito em pequenos lotes, de modo a preservar todos os aromas.

Embora, o premiado chocolate seja a joia da coroa da Vinte Vinte, há outros artigos igualmente valiosos para qualquer chocólatra, como a caixa de bombons Classic, que reúne 24 unidades de chocolates negro, de leite e branco, aos quais se juntou ganache de vinho do porto, praliné de avelã, caramelo e maracujá. Também variada em sabores e texturas é a caixa Fusion Collection, preenchida por carrés de chocolate com chili, flor de sal, menta, avelã e frutos vermelhos.

Já a caixa de carrés Cacao Intensity é uma viagem pelo mundo, à boleia de 48 quadradinhos bean-to bar, produzidos com cacau do Peru, Madagáscar, Nicarágua, República Dominicana, Uganda e Venezuela. Todos os produtos estão disponíveis na loja do museu The Chocolate Story, no interior do WoW, e na loja online da Vinte Vinte.