O Balagan põe o Médio Oriente à mesa, na Ericeira (com vista para o mar)

O primeiro restaurante com cozinha do Médio Oriente da Ericeira, em Mafra, abriu junto ao mar, no paredão da Praia do Sul. A liderança é feminina e a versatilidade é chave, de manhã à noite.

Há dois anos, quando Katharina Grafl ficou sem emprego, depois de uma década dedicada à hotelaria e à restauração, a austríaca que se mudou para Portugal em 2017 decidiu criar o seu negócio, dando seguimento à cozinha, “uma paixão e um hobby”. Começou com entregas e takeaway, depois em formato pop-up num espaço vizinho, mas foi ganhando público “e a palavra espalhou-se rapidamente”. Desde setembro, é num edifício de dois pisos no paredão da Praia do Sul, na Ericeira, com vista desafogada para o areal e o mar, que mantém o Balagan, que quer dizer “caos simpático” em hebraico.

Os sabores do Médio Oriente e da dieta mediterrânica são o pilar da casa, até porque “não existe nenhum restaurante assim” na vila piscatória, conta a proprietária e chef, mas chegam à mesa com um piscar de olho ao receituário português. É o caso do húmus com camarão à Bulhão Pato; do choco frito que leva um toque de sumac, especiaria oriental; ou do peixe fresco do dia na grelha, com batata a murro e molho chimichurri a marcar a diferença.





Baba ganoush e falafel com farinha de pipoca são outros petiscos, juntando-se o cuscus com frango e salsicha (de borrego, vaca e especiarias), numa viagem a Jerusalém. Destaque ainda para a batata-doce assada com labneh de coco e grão-de-bico com za’atar, para o rabo de boi estufado com romã e puré de batata, ou para a couve roxa grelhada com toque de gorgonzola, uvas assadas, especiarias e castanha. O pudim de leite, que chega com um nicho de massa fina com pistacho e caramelo de laranja, é obrigatório nas sobremesas do Balagan, onde se apostam ainda nos vinhos naturais e biológicos.

A versatilidade é aqui um ponto-chave, servindo-se pequenos-almoços, almoços e jantares no interior, na esplanada no paredão e no terraço amplo e abrigado, à beira-mar. Os tons neutros e terrosos rimam com os cenários em redor – ondas e arribas – e a decoração remete para uma casa de praia intimista mas cuidada, entre candeeiros em crochê, veludos, cadeirões, madeiras e quadros onde se homenageia a figura feminina, ou não fosse este espaço liderado por mulheres: à dona junta-se a sous-chef Tereza Silva e a decoradora Ingrid Aparicio, do Studio Bacana.