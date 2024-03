No Ryokō, em Aveiro, mostra-se o Japão para além do sushi

Os noodles são caseiros e os caldos também, tudo feito na cozinha do Ryokō, em Aveiro, onde Eva e Luís querem mostrar um outro lado da cozinha nipónica. Comida de rua e ramen são as estrelas do menu.

“Onosso menu é todo japonês, mas não é sushi”, esclarece Eva Hipólito. Takoyaki, ramen, yakisoba e katsu sando são algumas das paragens na jornada gastronómica em que Eva e Luís Dinis convidam a embarcar no seu Ryokō(a palavra significa “viagem” em japonês).

Formada em artes culinárias, Eva apaixonou-se pela cozinha nipónica ao serviço do estrelado Kanazawa, em Lisboa, e de regresso a Aveiro muniu-se dos ensinamentos que lá adquiriu para criar um serviço de entrega de refeições ao domicílio chamado Ramen em Tua Casa. “Entretanto, o Luís também começou a ajudar-me, e depois passámos a ser convidados para eventos de comida e para fazer uns pop ups ”, conta a chef. A certa altura, a pequena cozinha do apartamento onde viviam já não era suficiente para dar resposta a todas as encomendas e solicitações, justificando a criação de um espaço próprio para o negócio. Abriram o Ryokō no verão passado, a dois passos da principal artéria da cidade dos canais

O menu, como dizia Eva, é uma viagem pela gastronomia japonesa que deixa de parte o sushi para dar a conhecer outras estrelas, como os takoyaki, pequenas bolas recheadas com polvo, muito populares na comida de rua daquele país, e que partilham a lista de entradas com outros exemplares, como as gyosas de pato e kimchi, o okonomiyaki e os baos de vegetais, cuja massa, feita na cozinha do Ryokō, leva seis horas a levedar.





Nos pratos principais destaca-se o ramen, em quatro versões: o clássico de porco; tofu e vegetais; pato em base de sésamo; e camarão tempura com caril. Os noodles são feitos todas as manhãs, a partir de uma receita aprimorada pelo casal, que usa farinha de centeio tostada para dar mais sabor. “Sou muito defensora disso, não gosto de usar coisas pré-feitas. Quando trabalhava no Kanazawa sempre aprendi a produzir tudo de raiz e acho que faz a diferença”, defende Eva. Na carta, há ainda yakisoba (noodles salteados) e katsu sando, sanduíches de porco ou tofu panado, para quem quiser algo diferente. De dois em dois meses, junta-se à oferta um menu complementar, inspirado na cozinha de outro país asiático (até ao final de março há pratos coreanos para provar), e durante a semana, o menu de almoço (entrada, prato e bebida por 15 euros) permite ir introduzindo novidades.

Cervejas, chás, saqué, gins e uísques japoneses completam a oferta do Ryokō, que abriga ainda uma pequena mercearia, onde se encontram snacks, bebidas, molhos e outros produtos típicos de vários países do continente asiático, que estendem a viagem para lá do arquipélago.

Ryokō. Rua Senhor dos Aflitos, 4, Aveiro. Tel.: 960 186 186. Das 12h às 14h30 e das 19h às 22h30, de terça a sábado. Preço médio: 20 euros