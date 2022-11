No Porto e em Lisboa, viaja-se ao nordeste da Tailândia com os novos pratos do Boa-Bao

Até ao início de dezembro, o novo menu temporário do Boa-Bao dedicado a Isaan, a região nordeste da Tailândia, traz novas entradas, pratos e sobremesa. Para provar nas moradas do pan-asiático no Porto e em Lisboa, com cocktails de autor que também piscam o olho ao mesmo território.

Ao longo do ano, o Boa-Bao já habituou os seus comensais do Porto e de Lisboa às viagens pontuais dos seus menus temporários, que variam em influências e regiões, e que servem de complemento à carta fixa, de génese pan-asiática. Depois das rotas feitas por territórios como Vietname, Coreia do Sul e Indonésia, por exemplo, o restaurante estreia agora um novo menu inspirado nos sabores e tradições de Isaan, a região nordeste da Tailândia. Os novos pratos estarão disponíveis na capital – onde o Boa-Bao abriu portas em 2017, no Chiado – e no Porto – onde chegou no ano seguinte – até ao início de dezembro.

Com duas entradas, dois pratos principais e uma sobremesa, pedidas à la carte, prova-se a versatilidade da zona nordeste tailandesa, por se tratar de uma região que soma dezanove províncias, mas que também vai beber algumas influências às cozinhas dos vizinhos Laos e Cambodja. Falar de Isaan é falar de um território que reúne alguns “dos sabores mais ricos e picantes da culinária asiática”, como explica Wattana Nongtoadum, chef tailandês do Boa-Bao, que aqui recorre às ervas, temperos e chilis que fazem parte da identidade tailandesa.

Nas entradas, a viagem inicia com larb moo thod, as almôndegas de carne de porco com especiarias e os toques cítricos da lima kaffir, e com um molho picante de tamarindo a acompanhar (8,50€). Ainda nas entradas, regressa para este menu temporário uma proposta que já fez parte desta casa: as tiras fritas de carne de vaca seca ao estilo Isaan, que chegam à mesa com um molho picante de arroz tostado (9,75€).

Os pratos principais deixam duas opções à escolha, uma mais leve, outra mais de conforto. A som tam goong é a salada de papaia verde com camarões (16,25€), um clássico com presença fixa pelas ruas do nordeste tailandês, que o chef Wattana sugere acompanhar com sticky rice, ao estilo de Isaan. Já mais ligado à cozinha de conforto e aconchego está o pad mee korat, uma espécie de “primo” do incontornável pad thai e que se traduz no prato em noodles salteados com barriga de porco (ou proteína vegetal heura como alternativa à animal), bimis, pasta de soja e molho de tamarindo (17,90€).

O menu dedicado a Isaan – também este disponível para entrega em casa, pela Glovo – termina com o lod chong, leia-se os noodles de arroz com aroma de pandan, cubos de gelatina, jaca e sorbet de coco (7,25€), especialmente tradição na província de Korat. Para assinalar as novidades, os restaurantes de Lisboa e do Porto têm uma nova seleção de cocktails inspirados na mesma região. A mixologia de autor leva-nos para propostas como o Rose Ly Spritz (que junta no shaker gin, líchias, chá de flor de cerejeira, soda e vinho rosé) e o Makham (rum, ananás, bitter à base de alcachofra e tamarindo), entre outros.