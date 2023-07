No novo Gambar no Páteo, em Lisboa, há gambas com toque de chef (e sushi)

Após uma profunda remodelação, o restaurante Arcabuz/Hiroo Sushi reabriu como Gambar no Páteo, no Páteo Bagatela, perto do Marquês de Pombal, em Lisboa. A estrela da carta são as gambas assinadas pelo chef Dimas Cavallo, mas também há sushi, polvo, bacalhau, bifes da vazia e várias opções de almoços executivos.



No novo Gambar, no Páteo Bagatela, em Lisboa, as gambas são elevadas a verbo. O neologismo significa, simultaneamente, um “bar de gambas”, a ideia original por trás do negócio de restauração que une os três empresários Giscard Muller, Dimas Cavallo e Tiago Borges. O novo espaço, agora a joia da coroa do grupo, abriu no Páteo Bagatela no final da primavera e reúne uma seleção de pratos dos restantes.

As gambas são a estrela da companhia. “Só trabalho com gambas selvagens 20-30, de Madagáscar”, explica o chef ítalo-brasileiro de 46 anos. Na sua principal versão, são cozidas em água temperada com vinho branco, molho de peixe, molho de ostra, mirim e outras especiarias e servidas com manteiga de alho, ervas e tequila. “Para mim, a manteiga é vida”, brinca o profissional que já está em Portugal há uma década.





Em todos os outros pratos, as gambas são grelhadas no calor do carvão biológico. Ora são servidas com molho de tomate e especiarias, amendoim, toque de leite de coco e pasta de picantes finalizada com uma pimenta grelhada (“Gambas exóticas”), ou com bacon renderizado, cogumelos, vinho branco, chalotas e alho, por exemplo. Original é o “Chupe de Gambas”, prato da Patagónia chilena que o chef reinventou.

Neste, as gambas chegam à mesa com uma redução de vinho em pão demolhado em leite e com queijo emmental gratinado no forno. O chef não deixa de referir as parecenças com “uma açorda”, em virtude do pão. O que também leva pão de Mafra é a tiborna de gambas, uma gulosa junção de pedaços de bacon e queijo gratinado que aparece no capítulo dos petiscos (onde nem todos os pratos levam gambas).





Além delas, há por exemplo uma burrata com pesto de manjericão apoiada em cima de tomates cherry assados, com nozes, azeite e temperos. Saladas, sopas e pratos vegetarianos também fazem parte da oferta, mas é sobre a cozinha japonesa que o menu se demora especialmente, a par dos pratos de matriz portuguesa à base de polvo, bife da vazia e bacalhau da Noruega. Todos eles servidos em doses generosas.

A presença de sushi na carta não é ao acaso. Ao transformar-se no atual Gambar no Páteo, o restaurante manteve a costela japonesa do Hiroo Sushi, cujas peças são preparadas num balcão ao fundo da sala pelo chef Marcos Temari. Quem for adepto de combinados especiais pode pedir, com segurança, o Tamari, composto por 36 vistosas peças de salmão, atum, robalo, lírio, vieira, polvo, ostra e camarão.

Já os carnívoros encontram, por exemplo, um “bife quase à portuguesa”, da vazia, com molho inspirado no clássico molho à portuguesa e acompanhado de batatas fritas às rodelas e ovo estrelado. Os vinhos do produtor alentejano Monte da Ravasqueira são sugeridos como harmonização deste e outros pratos, de um menu em que todas as regiões vínicas do país estão representadas, do Dão aos Açores.

Além do Gambar no Páteo, o grupo gere outros dois espaços dedicados aos mesmos protagonistas gastronómicos: o Gambar no Cais (na Rua do Corpo Santo, no Cais do Sodré) e o M. Bistro & Terrace, dentro do alojamento Esqina Cosmopolitan Lodge, na Rua da Madalena, na Baixa de Lisboa. E apesar de os menus de comida e vinho serem partilhados, cada morada tem pratos exclusivos.