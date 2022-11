Nasceu um novo Jardim à mesa, em São Bento

O mundo vegetal é cabeça-de-cartaz n’O Jardim do Sr. Lisboa, o irmão mais novo d’A Cozinha, que abriu em São Bento, e que reúne as influências da horta, do pomar e da botânica à mesa.

Cinco anos depois de nascer A Cozinha do Sr. Lisboa, a dois passos da Avenida da Liberdade, esta personagem fictícia criada em homenagem à capital e à nossa cultura e gastronomia continua a abrir as portas da sua casa, agora com uma nova morada, em extensão da marca. Trata-se d’O Jardim do Sr. Lisboa, aberto há um mês em São Bento, junto à Assembleia da República, pelas mãos da mesma dupla, o empresário Francisco Breyner e o chef Pedro de Sousa.

Mas se A Cozinha se aproxima do universo das petisqueiras portuguesas, neste Jardim há mais mundo e uma visão mais contemporânea da carta. Entre as propostas, idealizadas para partilhar à mesa, a proteína animal não fica esquecida, mas é o mundo vegetal que mais brilha. “Isso obrigou-me a pensar a cozinha de forma diferente e arriscar, sair da zona de conforto”, explica o chef natural de Oliveira do Hospital, que herdou da avó a paixão pelos temperos.

O produto local e orgânico ganha prioridade à mesa, em pratos batizados com humor, à semelhança d’A Cozinha. “E umas ostras no jardim?” traz o molusco do Sado com chilli lacto-fermentado, água de tomate fumada e óleo de salsa; “Conforto do mar ao jardim” junta mexilhões, tomate coração-de-boi e flores num flat bread; e “Venham mais cinco, mas não paga o Zeca” são os croquetes de beringela com molho de gemas e whisky. Há ainda espaço para a tartelete de cogumelos com manteiga castanha e ervas; a couve-flor frita; a espuma de batata com alcaparras; o fresco melão com framboesas e ameixas lacto-fermentadas; e sobremesas como o pastel de nata desconstruído e a “Cuidado que o Figo Pica” – a original pavlova com pedaços de maçã verde e de catos.

O ramalhete compõe-se com a garrafeira vínica de mais de uma centena de referências, muitas destas naturais, e os cocktails da casa, com consultoria de Constança Cordeiro. Ao sábado e domingo, reforça-se a casa com menu de brunch, para saborear ora na esplanada, ora no interior, onde se alia a faceta descontraída – as plantas, a árvore no meio do restaurante, as madeiras – com a cosmopolita – os mármores e os lustres no teto.