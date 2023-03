Na Royal Donuts Portugal há mais de 150 combinações de sabores à escolha

A primeira Royal Donuts do país é um arco-íris de bolos, que pelas suas dimensões constituem quase uma refeição. O conceito da loja em Lisboa é escolher, pagar e levar.

Mais de 150 combinações de recheios e coberturas compõem o catálogo da Royal Donuts, cuja primeira loja em Portugal foi inaugurada em Lisboa, em setembro, com cerca de 60 variedades expostas na vitrine. “Tivemos 12 horas de filas ininterruptas nesse dia”, relata Laudenice, que em conjunto com o marido detém a marca em Portugal e no Brasil. Com origem na Alemanha, a Royal Donuts tem-se expandido de forma notável para várias localizações, estando em 13 países com 344 lojas.

Se a montra colorida atrai a atenção, o interior é uma explosão em tons dourados e cor-de-rosa, pensados assumidamente para as fotografias nas redes sociais (o público maioritário anda na casa dos 15 aos 25 anos). Com apenas duas mesas e um sofá, a loja convida a comprar e levar, ainda que os portugueses reclamem uma esplanada, confessa Laudenice. “Todos os donuts que levam Nutella, Kinder Bueno e pistacho vendem mais, assim como os clássicos com recheios de vários sabores”.

Se nenhum dos que estão no balcão agradar, o cliente pode compor o próprio donut a gosto, no website da loja, escolhendo desde o recheio até três tipos de cobertura. As combinações são infinitas e basta levantar o bolo na loja. A massa dos donuts é assada no forno (e não frita), e tem uma versão de beterraba. Também há opções vegan, assim como donuts com massa folhada, mini-donuts e em breve, opções salgadas. Para beber existe o Drink Your Donut, um batido coroado com um donut.