Na Like a Dream, no Porto, há pastelaria com sotaque brasileiro e um brownie especial

O Brownin, um brownie saboroso, equilibrado e que se mantém fresco durante dez dias é o produto estrela da Like a Dream, uma pastelaria aberta na Rua de Costa Cabral pelo carioca Renato Saavedra.

Renato Saavedra, natural do Rio de Janeiro, não imaginava que o momento em que o cão da família roubou um pedaço do bolo que a sua mãe tinha feito acabaria, em parte, por ditar o seu destino. O pequeno “acidente” foi resolvido por Renato, que recortou e reconstruiu a zona trincada. “Ficou como novo”, garante o pasteleiro, com formação em comunicação, mas apaixonado por culinária desde o referido percalço.

Ainda trabalhou em telecomunicações, numa loja de fotografia e num call center e abriu, com alguns sócios, “o primeiro cibercafé no Rio de Janeiro”. A seguir, mudou-se para a Florida, nos EUA, onde estudou e trabalhou na restauração, até partir para Espanha. Por lá, passou pelas cozinhas de hotéis de luxo, foi chef executivo na Embaixada do Brasil e começou a semear a Like a Dream fazendo bolo no pote, coisa que, em 2018, ainda não se via em Tenerife. Nesse mesmo ano, Renato aterrou em Portugal, e depois de dois anos como chef numa cadeia hoteleira, investiu no seu projeto.

O Like a Dream deu os primeiros passos durante a pandemia, com encomendas online, e no início de 2023 evoluiu para um espaço físico na Rua de Costa Cabral. É lá que se encontra a estrela da casa, da qual já se venderam mais de 14 mil unidades desde 2021. O Brownin, que levou oito receitas até sair no ponto, é um brownie clássico, sem ingredientes secretos. É a medida certa da farinha, dos ovos, da manteiga, do açúcar e dos chocolates negro e de leite, misturados e cozidos no forno entre 13 a 15 minutos, que dão forma a este bolo de chocolate, baixo e de textura consistente, suave no interior e crocante no topo.

Também há brigadeiros em diversos sabores, cookies, palha italiana – com brigadeiro, bolacha e frutos secos hidratados em Baileys -, pudim de pão e cheesecake de goiabada. Quem procura salgados, encontrará quiches e, em breve, sanduíche em pão de queijo.