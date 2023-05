Na Casa Lourenço, no Porto, há queijos de todo o país

Há mais de cem anos que a Casa Lourenço é uma referência na cidade para quem procura queijo Serra da Estrela. Ao longo dos tempos a oferta foi aumentando e agora há exemplares de todo o país, aconchegados numa vitrina.



Na esquina da Rua do Bonjardim com a de Fernandes Tomás, os toldos laranja, a montra recheada e as tabuletas vistosas onde se lê “Depósito de queijos das melhores regiões do país” não deixam margem para dúvidas quanto ao que se vai encontrar no interior da Casa Lourenço. Claro que todas essas pistas são desnecessárias para os fregueses que ali vão há décadas, grande parte em busca do queijo Serra da Estrela DOP, o cartão de visita da casa.

Pode ser amanteigado ou curado, da região de Celorico da Beira ou de Seia. “São as melhores zonas”, garante João Cunha, há mais de cinco décadas ao comando do estabelecimento, que tem-se mantido na família fundadora há mais de um século. “E já está a geração mais nova a tomar conta”, informa o proprietário, com satisfação por ver o negócio com futuro assegurado.

Ao queijo Serra da Estrela têm-se juntado mais variedades, de diferentes regiões, tudo com selo nacional. Predominam os de ovelha da Beira Alta, mas também há lugar para os de cabra da Beira Baixa e exemplares de Azeitão, de Trás-os-Montes, do Alentejo e das ilhas. Aconchegam-se todos nas vitrinas de vidro, logo à entrada da loja, que se estende por um estreito corredor.

Do outro lado do balcão, o dono da Casa Lourenço informa e aconselha quem ali entra. Destaca algumas inovações – queijos com tomate ou oregãos – e realça ainda os queijos de ovelha envelhecidos, de pasta dura. “São bons para ralar, para substituir o parmesão. E também para comer assim, mas obriga a beber mais um copito”, ri-se João Cunha, que também tem ali solução para o assunto. A forrar as paredes de cima a baixo há rótulos de todas as regiões do país e uma especial seleção de vinhos do Porto. Sobra ainda espaço para fumeiro de Trás-os-Montes e do Alentejo, mel, compotas e azeites.