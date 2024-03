Na Cantina de Ventozelo, no Douro, o chef José Guedes puxa pela tradição

Agora também à frente da Cantina de Ventozelo, o restaurante do Ventozelo Hotel & Quinta em São João da Pesqueira, o chef José Guedes reforça o compromisso com produtos e receitas tradicionais da região, acompanhados pelos vinhos que expressam o terroir.

Pela primeira vez em 15 anos de carreira, José Guedes assina a solo um restaurante, a antiga cantina dos trabalhadores da Quinta de Ventozelo, em São João da Pesqueira, de cujo terraço se tem uma vista de cortar o fôlego sobre as encostas de vinhas a rebentar, agora que a primavera chega. Em julho fará um ano desde que assumiu a cozinha inaugurada em 2019 por Miguel Castro e Silva, e o balanço não podia ser mais positivo. “O projeto está bem construído de raiz, tem bases sólidas. Queremos dar-lhe continuidade com a minha visão.”

A defesa dos saberes e sabores ancestrais durienses mantém-se o fio condutor da cantina, que veio desafiar os hábitos urbanos do chef de 46 anos nascido em Vila Nova de Gaia. “Sou um cozinheiro citadino e aqui estou literalmente na horta.” No inverno, a terra tem-lhe dado sobretudo couves, alho francês e citrinos como laranja, limão e tangerina. Há, portanto, um esforço em tornar o processo sustentável e com baixo impacto no ambiente, recorrendo não só ao que é da época, mas também a muitos dos produtores locais.





A oferta da Cantina de Ventozelo, aberta também a quem não está hospedado, divide-se agora em três vertentes: uma carta de wine bar com petiscos tradicionais, sandes, tábuas, saladas e sobremesas; menus de almoço diários e completos que espelham a tradição e abundância das mesas durienses a partir de receitas com bacalhau, vitela, cabrito e polvo cozinhados em forno a lenha; e uma carta de jantar com uma ligeira sofisticação no empratamento, com truta de Boticas, porco bísaro DOP, posta mirandesa e bolo borrachão entre os produtos em destaque.

A Cantina de Ventozelo propõe-se realizar eventos gastronómicos ao longo deste ano, sempre que os ciclos da natureza o permitirem, de forma a destacar ingredientes-estrela do Douro, tais como a lampreia, o tomate coração de boi, as uvas, a carne de caça e a azeitona. Até ao final de março estará em cena o Menu Especial da Desmancha, sempre ao almoço, de segunda a sábado, pelo valor de 45 euros/pessoa com copo de vinho DOC Douro, um Porto e café. Outra ideia é fazer uma prova de quatro variedades de charcutaria/fumeiro de porco com vinhos das marcas do grupo (Porto Cruz, Dalva e Quinta de Ventozelo), a 32 euros/pessoa, nos lagares da quinta. Abril será dedicado aos produtos do rio: espargos trigueiros, que agora crescem junto às margens do Douro, truta de Boticas e lúcio-perca, dois peixes de água doce ricos em espinhas mas que, à luz das técnicas de cozinha, conseguem surpreender.

Ventozelo Hotel & Quinta

Quinta de Ventozelo, São João da Pesqueira, Ervedosa do Douro

Tel.: 254 249 670

Web: hotel.quintade-ventozelo.pt

Preço: menu da Desmancha: 45 euros/almoço; 32 euros/prova de charcutaria e vinhos; 95 euros/tudo. Disponível de segunda a sábado, das 12h30 às 15h