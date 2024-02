Mesa do chef Eddy Melo, no lisboeta Akla, inclui agora os Açores

Depois do menu Petiscos à Lisboeta - um desfile de pratos com produtos portugueses, da autoria do chef executivo Eddy Melo -, a Mesa do Chef do restaurante Akla passou a incluir o Menu Açores, no qual o chef dá a conhecer os produtos e tradições das ilhas de São Miguel e Terceira.



Arroz malandro com algas, fava e alface do mar, abóbora, cebola, queijo de São Jorge 36 meses, cenoura assada com tomilho, mel e anona; e lula grelhada com mousseline de batata com coentros, molho vilão, limão galego e pico de galo são dois dos seis pratos que a partir de agora se pode provar na Mesa do Chef, no restaurante Akla, no piso térreo do hotel InterContinental Lisbon. Esta é a mais recente adição à experiência de comer numa mesa com até seis pessoas, enquanto o chef Eddy Melo, ou o chef Jorge Carpelho, cozinham ao vivo.

A Mesa do Chef é composta por uma mesa em formato de península, ligada a uma cozinha de “live cooking”, e tem seis cadeiras altas e confortáveis. Pela proximidade que tem à zona onde decorre a ação, permite que o chef de serviço apresente diretamente cada um dos pratos e até curiosidades acerca da confeção e das origens dos produtos açorianos, a terra-natal do chef executivo Eddy Melo. Para usufruir é necessário fazer uma reserva com 48h de antecedência e garantir a presença de, pelo menos, quatro pessoas. O menu custa 78 euros por pessoa.

Lombo de atum patudo de São Miguel grelhado no josper em carvão zero com pimento banana, batata doce assada e redução de cebola de cortume; chicharro recheado com inhame das Furnas e morcela com cebolada com pimenta da terra, molho de limão cravo e salsa são os outros dois pratos do Menu Açores, aqui servidos, como os restantes, em doses para partilhar. Já de sobremesa, as sugestões são bolo micaelense com cremoso de chá Gorreana e sorbet de anona; e ananás grelhado com espuma de queijo picante e sorbet de araçal (fruto).

A harmonização vínica do Menu Açores está disponível, opcionalmente, por mais 20 euros por pessoa. Recorde aqui a entrevista da “Evasões” ao chef Eddy Melo, nascido na ilha Terceira e que rapidamente se tornou um cidadão do mundo graças a seu percurso profissional. A Mesa do Chef mantém disponível, em paralelo, o menu Petiscos à Lisboeta, por 68 euros/pessoa.