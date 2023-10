Mercearia e casa de petiscos em ambiente familiar, no Porto

Nuno Pires e Ana Rodrigues são um casal, e antes da pandemia pouco conviviam no dia a dia. Ele estava ligado aos vinhos e ela era designer de interiores. “Os nossos horários eram muito desfasados, só conseguíamos jantar juntos um dia por semana. Queríamos mudar a nossa vida para ter tempo de qualidade em família”, conta Nuno.

Em março de 2020, começa o primeiro confinamento devido à covid-19, o que fez com que o orçamento familiar deste casal caísse a pique. “Tivemos de criar algo que nos desse um rendimento extra. Tínhamos casa para pagar e uma filha com ano e meio”, lembra Nuno Pires. A ideia de preparar caixas com comida para fora já andava na cabeça de ambos há algum tempo. E começou a ser posta em prática logo nas primeiras semanas. Desenharam o logótipo, as próprias caixas, que queriam que fossem bonitas para ficarem bem em cima de uma mesa, e a avó de Nuno ajudou na escolha do nome. Depois de muito brainstorming, foram pesquisar palavras antigas e chegaram a “governita”. Este termo, que junta “governar” e “marmita”, era utilizado mais no Sul do país, referindo-se ao farnel distribuído aos trabalhadores do campo.

Em apenas um mês, criaram a marca, as caixas e puseram o negócio a funcionar. Tudo no início era online e a pandemia “acabou por ser uma altura correta” para se lançarem. “Queríamos que as pessoas se mimassem mesmo estando longe, e desta forma podiam encomendar as nossas boxes que nós entregávamos. Foi curioso, porque começamos a ter clientes de várias partes do Mundo: da China, dos Países Baixos, do Azerbaijão, Brasil, Estados Unidos… Emigrantes que tinham cá família e que assim conseguiam fazer estas surpresas à distância.”





Nem os próprios conseguiram “acreditar que foi tudo tão rápido. Estávamos sempre em casa e somos pessoas muito ativas”. Mas quando retomaram o trabalho anterior, o tempo começou a ficar mais curto. Produziam as caixas à noite e entregavam de manhã antes de irem para o emprego. Nuno Pires estava a gerir o wine bar Capela Incomum – ofício que, admite, não foi fácil deixar. Mas o volume de entregas estava a crescer e era preciso optar. Decidiram, então, dar seguimento ao projeto com um espaço físico. E no mesmo ano, em dezembro, abriram a Governita numa zona habitacional na Prelada, que já tinha sido mercearia e florista. Em trabalho de equipa, cuidaram do aspeto da loja, dando-lhe um ar confortável, de sala de estar. Ana Rodrigues desenhou o móvel que funciona como balcão e Nuno lixou e pintou paredes. “Tinha acabado de perder a minha mãe e fiquei muito em baixo. Isto ajudou-me a aliviar”, conta Nuno.

Quando puderam abrir a esplanada, começaram a desenvolver petiscos para abraçar todas as horas do dia. Atrás do balcão, Ana prepara os sumos, as panquecas e os ovos mexidos para os pequenos-almoços, bem como os petiscos que integram o menu de almoço, sempre com duas opções diárias, e que inclui também creme de legumes e um sumo natural. À tarde, voltam as panquecas, mas a ideia é ser sobretudo um espaço para beber um copo ao fim do dia e comer algo, que pode ser uma tábua de queijos e enchidos, uma mini francesinha de massa folhada, um cachorro (a receita do pão é da Ana), preguinhos de lombo e uma seleção de tostas.





Além disto, continuam a preparar as boxes (há em dois tamanhos) – que incluem morangos, mirtilos, framboesa, uva, húmus de beterraba com palitos de legumes, carnes curadas, queijos e um favo de mel, compotas, bolo e tostas, entre outras coisas. Nas épocas mais quentes também tratam de piqueniques à medida, serviço completo que inclui a própria montagem do repasto. Agora, com o frio, fecham o espaço para receber grupos ao jantar (entre oito e 12 pessoas), onde servem um menu de degustação. “Temos sempre de nos reinventar, nunca estamos parados”, remata Ana Rodrigues.