MasterChef brasileiro Henrique Fogaça apresenta livro em cinco jantares com chefs portugueses

Aveiro, Porto, Cascais, Évora e Algarve vão ser palco de jantares promovidos pelo MastercChef brasileiro Henrique Fogaça, a propósito do lançamento do seu livro "O Mundo do Sal". Quem aderir a essas refeições preparadas a quatro mãos, já que têm o contributo de chefs nacionais como Vítor Sobral ou Rui Rodrigues, recebe um exemplar da obra. O encontro inaugural é no próximo dia 23.

Jantares que fundem as cozinhas brasileira e portuguesa, harmonizados com vinhos e outras bebidas acionais e confecionados a quatro mãos – as de Henrique Fogaça e outros chefs deste lado do Atlântico. Eis o que esperar daqueles cinco eventos, co-organizados pela empresa Excelência de Portugal e pela Editora Essential Ideias do Brasil, a pretexto do lançamento da edição europeia do livro “O Mundo do Sal”. O título, que reúne 45 receitas inéditas de Fogaça e conta com a colaboração do jornalista Rogerio Rueschel, gira em torno do sal, presente nas mesas de todo o globo há milénios.

O primeiro evento acontece no dia 23 de fevereiro, no Hotel Montebelo Ílhavo Vista Alegre, no distrito de Aveiro, com a participação do chef residente, Rui Rodrigues. Segue-se, no dia 25, um jantar no The Lodge Hotel, no Porto, tendo como convidado o chef João Vieira. No dia 1 de março, há novo jantar em Cascais, no restaurante Lota da Esquina, do chef Vítor Sobral, que assina os pratos da noite a par com Henrique Fogaça. O evento seguinte é no dia 3, no Hotel Convento do Espinheiro, em Évora, com o chef residente Jorge Peças. Por fim, o Algarve: no dia 4 de março, é a vez do restaurante Atlântico, do Vila Vita Parc Resort, em Porches, Lagoa, acolher o jantar derradeiro, com João Viegas como chef associado.

Os bilhetes, que podem ser adquiridos aqui, custam entre 125 euros e 150 euros e incluem a oferta de um livro assinado, até porque cada jantar é precedido de uma sessão de autógrafos. Henrique Fogaça, chef e empresário conhecido pela participação como jurado no programa “Masterchef Brasil”, é também praticante de skate, cantor e compositor (pertence à banda hardcore Oitão).