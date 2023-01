Maria Luísa: as Marias chegaram a Braga com brunch e almoços

Depois de Arcos de Valdevez, Ponte de Lima e Ponte da Barca, o Grupo MiniMeu e as suas Marias chegam à cidade dos arcebispos. O foco mantém-se em ser um espaço acolhedor e caseiro.

Catarina Soares decidiu dar vida a mais uma Maria, desta vez numa cidade. E Braga, um local querido à fundadora e responsável do Grupo MiniMeu, foi a escolhida para fazer crescer aquilo que é, ainda, a concretização das memórias de infância. O Maria Luísa abriu portas na Rua do Raio no final de 2022, num local iluminado e espaçoso, que quer funcionar como “casa do coração” de quem o visita.

À semelhança do que se pode encontrar nos outros três espaços de restauração da empresa (Cantinho MiniMeu, Maria Rosa e ÓMaria), a carta pretende ser diversificada, trabalhando ofertas caseiras e saudáveis, mas saborosas. Disponível durante todo o dia, o menu de brunch é a prata da casa. Desde os ovos turcos, que surpreendem com a inusitada introdução do iogurte com os ovos escalfados, à completa tosta de húmus, as opções farão jus a uma refeição que satisfaz.

Para quem procura um prato de faca e garfo, pode sempre visitar o Maria Luísa entre as 12 e as 16 horas, quando o serviço de almoço está disponível, com hambúrgueres e proteínas variadas. E as opções vegetarianas são uma grande aposta da casa. Na hora de escolher algo mais doce, as panquecas personalizadas são o sucesso da casa. A não perder são também os “power juices”, pensados para bem-estar e saúde.

O Grupo MiniMeu foi criado em 2016 por Catarina Soares, inspirada pelas memórias de infância na mercearia da avó Pureza. Prova disso é o espaço homónimo que abriu em Arcos de Valdevez, especializado na venda a granel e na alimentação saudável. Ainda este ano está planeada a abertura de uma segunda mercearia, também na cidade dos arcebispos.

Quanto aos primeiros meses de casa numa cidade de maior dimensão, Catarina Soares afirma que tem superado as expectativas, com visitantes que vêm de Arcos de Valdevez, de Ponte de Lima ou de Ponte da Barca (localização dos três restantes restaurantes) para conhecer o novo espaço, já que em cada local há novidades na carta a provar.