Madam Bo: a casa dos dumplings no Príncipe Real está como nova

Há cinco sabores de dumplings e alguns pratos complementares no menu do Madam Bo. O espaço, renovado inteiramente no Príncipe Real, está agora mais “adulto”.

Aquilo que começou por ser um negócio vocacionado apenas para o delivery e com poucos lugares no interior tornou-se um dos mais concorridos restaurantes asiáticos do Príncipe Real. Aberto durante a pandemia, o Madam Bo foi revestido de azulejos vermelhos de ponta a ponta, com loiças, mesas e um balcão com toque de artesão, e cresceu de 12 para 26 lugares. A oferta manteve-se nos dumplings, uma comida de rua asiática que, no entender dos cinco sócios do negócio, merecia casa própria.

O menu tem cinco sabores – novilho, porco, frango, legumes e camarão -, todos com a mesma massa. O que muda é a cor, obtida com produtos naturais como curcuma, beterraba ou carvão ativado, explica o gerente Sérgio Anacleto. “A primeira versão dos dumplings foi obtida em parceria com a chef Leonor Godinho. Entretanto, fomos adaptando e melhorando-as”. Todos os dumplings são recheados e selados à mão e uma vez cozidos a vapor, são finalizados na frigideira para ficarem crocantes.





Os mais pedidos são os de camarão e os de legumes (cogumelos shitake, curgete, cenoura e tofu). Quem quiser provar todos pode sempre optar pela “dumpling party” composta por um acompanhamento, oito dumplings e um bao de chocolate, por 16 euros/pessoa. De pratos complementares há ainda edamame com flor de sal ou picante; sopa miso numa porção muito generosa e entregue a fumegar; saladas de pepino e coleslaw; e arroz feito ao vapor. Também há dumplings especiais do dia.