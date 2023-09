Luís do Outeirinho: neste restaurante, em Cabeceiras de Basto, o bacalhau é rei

Restaurante popular tem como cartão de visita o bacalhau assado com batatas a murro. Numa pequena aldeia virada para o monte da Senhora da Graça há casa cheia para comprovar a fama que o passa palavra fez crescer uma pequena tasca.

No passado mês de agosto houve festa; a casa celebrou 50 anos. De uma pequena tasca com mercearia, cresceu e hoje é um restaurante com capacidade para sentar 200 pessoas, em dois pisos diferentes. Quem vai ao “Luís do Outeirinho” na freguesia do Outeirinho, em Cabeceiras de Basto, vai, na esmagadora maioria, comer bacalhau. Postas generosas, assadas na brasa, acompanhadas com batata a murro, regado a bom azeite e alho. “A minha mãe começou a assar umas postas de bacalhau na brasa e começou a ganhar fama”, recorda José Sousa, filho de Luís, o fundador. Depois foi o passa palavra. “Começou vir gente de Fafe, Guimarães e de outras localidades”. O restaurante, instalado numa casa simples, sem luxos, virado para o monte da Senhora da Graça, no concelho vizinho de Mondim de Basto, cresceu. “Agora parou. Daqui não cresce mais”, garante José, que com as irmãs Deolinda e Rosa, elas na cozinha, ele na sala, partilham a gestão do restaurante.

Se o bacalhau assado com batatas a murro é, por assim dizer, o prato-emblema do Luís do Outeirinho, os que não são apreciadores do fiel amigo, encontram alternativa na ementa. Desde logo na costeleta de vitela, servida com arroz e batata frita, mas se o cliente preferir, pode ser acompanhada com batata a murro. Aos sábados, domingo e segunda-feira, dia de feira semanal em Cabeceiras de Basto, há vitela assada no forno e feijoada. A acompanhar vinho verde produzido ali mesmo ao lado na quinta do Borralho, propriedade da família, servido engarrafado com rótulo Poço da Brecha, branco e tinto, ou em caneca.

José divide o trabalho na quinta com a gestão do restaurante. “Passo a manhã nos campos aqui ao lado e a partir das 11 venho para aqui,” onde faz um pouco de tudo, desde orientar o serviço do lado de dentro do balcão até servir às mesas, sobretudo ao fim de semana, sinónimo de casa cheia. Longe dos tempos em que a mãe, Maria José, começou a tirar da mercearia algumas postas de bacalhau para assar e servir na pequena tasca da aldeia. “Era um bacalhau de alta qualidade, que chegava em fardos embrulhados em serapilheira. A cura era outra”, recorda, embora garanta que o que serve no restaurante mantém a qualidade.

As doses generosas para duas pessoas custam 18 euros. “Há homens que não se ensaiam para dar conta de uma posta, acompanhada de uma garrafa de vinho”, adverte. Estes são exceções. Enquanto se espera pelo bacalhau, chegam à mesa azeitonas e broa de milho. No final há quem termine com uma aguardente da região, não sem antes provar leite creme ou pudim.

Menu do dia: 7,50 euros

Especialidades: Bacalhau assado com batatas a murro, costeleta de vitela e feijoada

Sobremesas: Leite creme queimado, pudim e bolo de bolacha