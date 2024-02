Lisbon Marriott lança novo brunch para famílias (com animação infantil)

Durante os meses de março e abril, o restaurante Citrus, no Lisbon Marriott Hotel, terá um “brunch encantado” pensado especialmente para as famílias. Além do habitual buffet, com opções para os mais pequenos, haverá atividades lúdicas inspiradas na “Terra do Nunca”, de Peter Pan.



Um brunch inspirado pela magia da “Terra do Nunca”, o mundo da personagem infantil Peter Pan – o rapaz que queria ser criança para sempre – é o que as famílias poderão encontrar, nos domingos dos meses de março e abril, no Citrus Restaurante, com vista para o jardim do quatro estrelas Lisbon Marriott Hotel, próximo da Praça de Espanha.

Idealizado pelo chef executivo Dominic Smart, que tem assinado todos os brunchs do Citrus, ultimamente, este menu, servido em buffet, incluirá uma seleção de pães e de iogurtes; compotas, tábuas de queijos e enchidos; e saladas. Nos pratos principais, haverá carne de porco ao estilo português; caril assado de coco, tofu e couve; filete de corvina com manteiga de pimenta verde; raviolis nero com molho de marisco, legumes da época e batatas assadas, com sal marinho.

Em paralelo, uma estação de cozinha ao vivo terá ovos mexidos, ovos estrelados em tostas, ovos escalfados em pão torrado e panquecas com diferentes coberturas. Quem for à procura de sobremesas encontrará salada de fruta; frutas diversas; bolo de café de sonho de amêndoa; pão de banana com cobertura de queijo creme; pudim de maçã com caramelo; rolinhos de canela com glacé; bolo de chocolate sem farinha; cheesecake de iogurte com coco e manga (sem glúten); creme brulée; e uma fonte de chocolate.

A pensar especialmente nos mais pequenos, o “brunch encantado” terá, ainda, uma estação com mini-hambúrgueres; esparguete à bolonhesa; douradinhos de peixe; croquetes; ovos estrelados ou escalfados com tostas; iogurtes; e panquecas. Nos intervalos da refeição, as crianças poderão brincar no imaginário da “Terra do Nunca” acompanhados por um monitor mascarado de Peter Pan, com pinturas, modelagem de balões, glitter e outras atividades lúdicas.

O brunch estará disponível todos os domingos de março e abril, das 12h30 às 15h30, pelo valor de 44 euros por adulto (crianças dos cinco aos 12 anos pagam metade e até aos quatro anos não pagam). O valor inclui bebidas como sumos de laranja, de maçã e de frutos vermelhos; smoothies de abacate, pera e espinafres e de abacaxi e gengibre; café e chá). O hotel aconselha reserva prévia através dos contactos 217 235 400 e [email protected].

Para celebrar o Dia do Pai – dia 19 de março, uma terça-feira -, o Lisbon Marriott Hotel preparou duas edições especiais do brunch, nos domingos dias 17 e 24 de março, nos quais o “brunch encantado” contará, além da animação infantil, com uma cantora ao vivo e sorteio especial de relógios Watx, perfumes do El Corte Inglés e serigrafias da Trema Arte Contemporânea.