Lisboa: vem aí um brunch especial de verão, à base de gelados e sorvetes

Gelados e sorvetes servidos com os mais variados toppings, profiteroles com gelado de baunilha e sanduiche de gelado de avelã coberta com molho de chocolate. Estas são algumas das especialidades incluídas no brunch gelado que o hotel InterContinental Lisbon estreia neste domingo e repete no dia 3.

Aquele menu especial de verão, dominado por sugestões refrescantes, inclui também panquecas e waffles com gelado e frozen yogurt vegano, acompanhado por fruta, muesli, granola, caramelo e mais. Cada cliente pode personalizar os pratos ao seu gosto, adicionar texturas e sabores diferentes, escolhendo entre uma variedade de molho e toppings, como sprinkles, marshmallows ou amêndoas laminadas. Aos sabores clássicos, como baunilha, chocolate e morango, juntam-se outros mais arrojados – por exemplo, a canela, erva-príncipe, araçal ou anona.

Para completar a refeição – que tem lugar no restaurante Akla, entre as 11h30 e as 15h -, há ainda as propostas mais habituais de brunch: ovos, tostas e saladas com diversas roupagens, a combinar com mimosas, batidos, smoothies de fruta, cafés e chás gelados. A experiência tem um custo de 36 euros por pessoa, com estacionamento incluído, sendo que crianças dos 4 aos 12 anos pagam metade do valor. Recomenda-se reserva junto daquele hotel de cinco estrelas, por telefone ou e-mail.