Le Garage: uma garagem que é um luxo, junto a Santo Tirso

Que nasça um lugar encantatório no meio de uma floresta de chapa e betão não é coisa comum. Mas é precisamente aí, desafiando a rudeza de uma zona industrial, que se encontra guardado um segredo: o restaurante Le Garage, em Vilarinho, Santo Tirso. A curadoria do chef Rui Paula ameaça fazer deste oásis um caso sério no panorama gastronómico.

O “Le garage” é pessoano: estranha-se e entranha-se. Há razões para isso: só o portão de acesso ao restaurante nos salva da torrente de metal e betão de que é feita a zona industrial que rodeia literalmente o espaço. Ultrapassado o choque, segue-se outro: há camadas de charme em todos cantos e recantos. A casa centenária que serve de Guest House é um mimo. A relva, as floreiras e as árvores por ali espalhadas disparam cores e travam o calor.

O restaurante, situado na garagem onde o proprietário guardava luxuosos carros antigos, tem muita pinta. A expetativa é elevada, quando nos sentamos para provar o que a casa tem para oferecer. O selo de qualidade está à partida garantido: Rui Paula, chef com provas dadas (duas estrelas Michelin na Casa de Chá Boa Nova, serviço de alta qualidade no DOC, em Armamar, e no DOP, no Porto), é o “curador” do Le Garage. Margem de erro perto do zero, portanto.

Dos snacks sai a primeira explosão de sabores: cocktail de camarão, tártato de robalo e mexilhão, trufa de alheira e mini-hamburguer de vitela. Tudo no ponto: a boca agradece a crocância e a elegância. Segue-se um desafio: para pratos principais pedimos uma mistura de menu normal com o menu vegetariano (ver ficha). O chef de serviço não se atrapalha: à mesa chegam vieiras com tapioca, seguidas de uma papelote de tofu. Vence o segundo, pela delicadíssima harmonização de sabores.

Vence o segundo até chegar o terceiro: um bacalhau com todos desconstruído com a maestria só ao alcance dos melhores. Já estamos presos num paraíso de sensações, quando nos é posto à frente o leitão com batata galette, seguido de seitan e tupinambor (prato vegetariano). Empate técnico entre estilos nos antípodas. Depois de limpo o palato com uma exuberante piña colada, uma mistura de doces conventuais e um chocolate de geometria perfeita e textura delicada fecham o manjar.

É o momento certo para perguntar aos cinco sentidos o que falta. Não falta nada. Os cheiros, os sabores, a audição, os momentos tácteis permitidos pelo repasto e a caleidoscópica ementa falam por si: o Le Garage é um caso sério. Garrafeira de muito bom nível, com uma notável coleção de Barca Velha e Pêra-Manca.