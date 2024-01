Las Brasas: na nova casa de Alvalade há carnes e petiscos ibéricos

O novo Las Brasas tem aquecido a oferta de Alvalade no inverno, inspirado na cozinha ibérica e nos fornos Josper a carvão. Os clássicos do receituário petisqueiro – tanto nosso como dos nuestros hermanos - e as carnes maturadas são os dois pilares.

A formação em Cozinha deu-se quase por acaso e esteve prestes a desistir no primeiro ano, mas o estágio que fez na Quinta da Marinha, em Cascais, mudou a sua perspetiva da área. “Adorei aquilo. Fiquei fascinado com aquele mundo, aquela dinâmica diária que não se encontra em lado nenhum. E nunca mais parei”, explica Fábio Paixão da Silva, chef de 34 anos que já soma quase duas décadas de carreira, tendo passado por casas de renome como a Fortaleza do Guincho [Michelin, na altura a cargo de Vincent Farges], Bairro Alto Hotel, Ritz ou Troia Design Hotel, entre outras.

Desde outubro, soma mais uma cozinha sob sua liderança, a do Las Brasas, novo restaurante de Alvalade que se foca em dois mundos: os petiscos e as carnes maturadas de origem ibérica, quase todos feitos nos fornos Josper, alimentados a carvão. “Faltava uma casa assim no bairro, com qualidade e preço acessível a todos”, adianta o chef natural de Rio Maior, que desde cedo se assume bom garfo. Aliás, os elogios à cozinha ribatejana não faltam: “Para mim é das cozinhas mais ricas e subvalorizadas. Aqueles sabores fortes, o touro, as caças, os peixes de rio, a tradição das carnes suínas, a matança do porco, os enchidos, as migas…”, enumera o chef do grupo The Food Collective, que, além deste Las Brasas, detém outros espaços como o Italian Republic.

Numa casa que não fecha entre almoço e jantar – de quarta a domingo – os petiscos ganham importância extra. Aqui, apostam-se nos clássicos do receituário petisqueiro ibérico, que ganham as notas fumadas do Josper: croquetes de rabo de boi estufado (7,50€), pimentos Padrón (5€), mexilhões à espanhola (7,50€), ovos rotos (aqui também com cogumelos, 7,50€), gambas al ajillo (9,50€), tempuras variadas (lula, camarão, pimento e cebola roxa, 8€) e uma seleção de pintxos (desde 8€).

Das brasas do forno chegam ainda o arroz de pato fumado com enchidos (15€), o atum com cebolada (18€) ou a barriga de porco crocante com puré de couve-flor e picle de cebola (16€). Mas é inegável o protagonismo das carnes maturadas, todas de produção nacional ou espanhola, que saem do Josper, apostando-se em cortes (desde 24€, 250gr.) como o lombo, o costelão ou o tomahawk de novilho, sem esquecer os lagartos e plumas de porco ibérico. À sobremesa, vale a pena provar a leve tarte de queijo basca, com molho de frutos vermelhos, ou o crumble de maçã com gelado de canela ou baunilha.

Certo é que, nos últimos três meses, o Las Brasas tem conseguido manter a casa composta a ritmo constante. “Alvalade é um bairro que já conhecemos bem [o “irmão mais velho” Italian Republic é vizinho], que tem um cliente fiel. Não é uma zona turística, é uma zona de todos os dias. As pessoas que vemos aqui vêm cá a semana toda”, remata o chef.

Pratos do dia a bom preço

Outra vantagem desta nova casa lisboeta são os pratos do dia ao almoço, disponíveis de segunda a domingo, e sempre a menos de dez euros. Nesta seleção, que se pretende rotativa todos os meses, servem-se propostas como empadão de pato com cogumelos, pataniscas de bacalhau com arroz de amêijoas, arroz à valenciana ou lagartinhos de porco ibérico com migas de feijão frade – estes dois últimos já bestsellers de um espaço ainda recente.