Lampreia do rio Minho está à prova até abril em mais de 100 restaurantes

Até 15 de abril, a lampreia do rio Minho está em destaque em mais de 100 restaurantes nos municípios de Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira. , bem como os restaurantes aderentes do território do Vale do Minho.

A iniciativa “Lampreia do Rio Minho – Um Prato de Excelência” chega este ano à sua 15ª edição. Esta ação que promove a gastronomia à base deste produto sazonal e tradicional, com pratos regionais e novas abordagens, é organizada pela ADRIMINHO, a Confraria da Lampreia do Rio Minho e os municípios aderentes.

Lampreia à bordalesa, assada no forno ou nas brasas, recheada, fumada, de escabeche, em sushi, ou no tradicional arroz são algumas das propostas que os restaurantes apresentam. Os pratos estarão disponíveis todos os fins de semana.

Para enriquecer a experiência, os municípios apresentam também uma agenda cultural e de turismo de natureza diversa, que promove a descoberta da riqueza patrimonial e paisagística do território.

Para conhecer os restaurantes aderentes e a programação, consultar www.adriminho.pt.