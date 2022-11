KUG Flores entra na quadra natalícia com nova carta e menu de grupos

Além da nova carta pensada para os tempos frios, bem como a abertura de um espaço dedicado aos jantares de grupo que tendem a aumentar nesta época, o restaurante na Rua das Flores, Porto, anuncia um menu especial para o dia 31 de dezembro.

O novo menu do KUG Flores, com assinatura do chef Pedro Ferreira, tem entradas como o hambúrguer de lavagante, ostras, framboesa e champanhe, e taquitos de atum, kimchi e manga. Para prato principal, pato, batata doce e foie gras; salada de salmão, quinoa e citronela; e corvina, risoto de lima e trufa, entre outros. Podem ser acompanhados com mais de 185 de referências de vinho a copo.

Para o final da refeição há pudim Abade de Priscos e citrinos; ou o chocolate, miso e pipoca. A despedida de 2022 faz-se com vieira, manga e pepino; corvina, lagostim e cenoura ou vitela, aipo fumado e Périgueux, além do espumante e das tradicionais passas para a contagem decrescente para a meia-noite. A festa continua noite adentro com música e bar aberto. O jantar de passagem de ano vale 160 euros por pessoa.





Para os convívios de grupo passa a estar disponível uma sala no quarto andar do edifício. Depois do cocktail Studio54, as propostas de entrada passam por burrata, gaspacho e avelã; bife tártaro, togarashi e pipoca; e o ovo BT, bulgur e agrião como opção vegetariana. Segue-se o prato principal, com escolha entre o lombinho, aipo e madeira; o bacalhau, xerém e ameijoa; ou a cevadinha de cogumelos (vegetariano). As sobremesas são as da carta e a refeição custa 45 euros por pessoa.

Ainda como novidade, de segunda a sexta, durante a hora de almoço, o KUG Flores disponibiliza um menu executivo que inclui com couvert, prato principal, bebida e café, a 15 euros por pessoa.