Kobra Tacos e Tequila: o personal trainer que abriu um mexicano em Cascais

Carlos Coelho concretizou um sonho ao abrir as portas do Kobra Tacos e Tequila ao público, na freguesia cascalense de Alcabideche. O segredo da tanta procura está na preparação manual e diária das tortillas de milho com que são feitos os tacos.

O nome Kobra – Tacos e Tequila representa bem o processo de recomeço a partir do zero pelo qual Carlos Coelho passou até abrir esta taqueria em Alcabideche. À semelhança do que acontece com as cobras – que descamam a pele para a renovar – também este professor de Educação Física e personal trainer teve de reinventar-se. Tudo para cumprir o sonho de abrir um restaurante mexicano.

Carlos iniciou o seu percurso na restauração com um restaurante de carne à descrição em Sintra. Mas nunca arrumou na gaveta o desejo de ter um mexicano. “Já tinha nome, cores, tudo, só não tinha ainda experiência suficiente e condições para o tornar realidade”, conta à “Evasões”, “porque ainda estava a aprender”. A referência inicial foi o Coyo Taco, com duas casas em Lisboa.





O processo que se seguiu, de encontrar um espaço preparado para acolher o Kobra, foi bastante rápido e em novembro, Carlos Coelho abriu as portas ao público. A decoração é industrial, com prateleiras em metal e um bar repleto de garrafas de tequila. Na sala do piso superior o ambiente é despojado e ganha colorido com telas com ícones mexicanos, como caveiras e lutadores.

O menu encontra-se dividido entre tacos, burritos, quesadillas, ensalada bowls e sobremesas e também tem entradas como guacamole caseiro, mandioca frita com molho cheddar e pico de gallo e ceviche de dourada. Existem seis tacos, cujas tortillas à base de farinha colombiana de milho são prensadas à mão, numa chapa, diariamente. “Dá trabalho, mas é o que faz a diferença”, diz Carlos.





Os tacos Bírria (novilho estufado, mozzarella, cebola e coentros) e Camarão (camarão, guacamole, pico de gallo e coentros) são dois dos mais pedidos. O tradicional Al Pastor, com porco marinado, abacaxi grelhado, queijo ralado e coentros; e o de dourada marinada grelhada com puré de batata doce, vinagrete de manga e milho frito são outras das opções. Também há um vegan.

Já os burritos e as quesadillas mimetizam os recheios, à escolha. No copo, entre várias opções, o destaque vai para as margaritas à base de tequila, que ganharam este verão novos sabores de morango e manga. Já nas entradas, Carlos introduziu uma nova criação à base de massa de tacos frita com maionese de chipotle, peixe marinado, camarão, guacamole e sour cream.