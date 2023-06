A nova carta do Wine Corner, em Azeitão, intensifica os sabores da Arrábida

O restaurante Wine Corner by José Maria da Fonseca, em Vila Nogueira de Azeitão (Setúbal), lançou uma carta de verão recheada de produtos endógenos da serra, do estuário do Sado e do mar, pelas mãos do chef setubalense Luís Barradas.

Queijos artesanais produzidos em Azeitão, peixe e marisco pescados em Sesimbra e no rio Sado e mel de rosmaninho produzido na serra da Arrábida são alguns dos produtos que o chef Luís Barracas convocou para a nova carta do restaurante Wine Corner, encaixado na antiga casa da família Soares Franco, atual Casa-Museu José Maria da Fonseca, em Vila Nogueira de Azeitão. As novas propostas de pratos mais leves e frescos foram feitas a pensar no verão, convidando à partilha e ao convívio.

Natural de Setúbal, o chef Luís Barradas confessa que poder abastecer-se junto dos fornecedores locais é “um privilégio”. Por isso, ainda que desempenhe um papel de consultor gastronómico, sempre que pode mergulha nas bancas de peixe, queijos e hortofrutícolas do Mercado do Livramento, aonde chega aquele que diz ser “um dos melhores peixes e marisco da nossa costa atlântica”. No menu, há então mexilhões de Sesimbra com caril verde e umas tradicionais amêijoas do Sado à Bulhão Pato.

A sopa de peixe à setubalense é outra das novidades, tal como o prato de conserva de sardinha Belmar (marca local) com puré de funcho colhido na serra, alga codium e amêndoa – um prato que visualmente representa o ecossistema costeiro, explica o chef. Antes dos principais, vale a pena provar a também nova salada de coração de burrata com três tipos de tomate e pesto de poejo. Fora das novidades, mantêm-se no menu pratos famosos como o choco frito e o bacalhau dourado à Maria da Serra.

Já nas sobremesas, entrou uma tarte de pêssego com mel de rosmaninho, pólen e gelado de moscatel Alambre, uma das marcas mais emblemáticas desta casa com quase 200 anos de história. A carta de vinhos tem 80 referências, todas disponíveis a copo, dos moscatéis aos vinhos reserva. A mais recente colheita, já no mercado, é o vinho Periquita Reserva Branco, um blend que vai buscar acidez e frescura ao Arinto e o volume de boca à casta Viognier. Mais um motivo para brindar ao verão.