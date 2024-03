Histórico Café Vianna, em Braga, é para todas as horas

Ao longo de mais de um século, o Café Vianna serviu de palco à agenda política, artística e cultural da cidade de Braga. Mantém o charme do século XIX e a traça original, mas também acompanhou os tempos e o brunch é agora uma das estrelas deste café histórico.

A icónica esplanada sob a arcada que se abre para a Praça da República, junto ao chafariz, é como uma plateia para o desenrolar do quotidiano da cidade. Das cadeiras do Café Vianna, do qual eram assíduos frequentadores, crê-se que os escritores Camilo Castelo Branco e Eça de Queirós, se tenham inspirado, observando a sociedade que mais tarde relatavam nas suas obras.





Fundado em 1858, é um dos cafés mais antigos de Braga e além de ter sido ponto de passagem de várias figuras ilustres das letras e das artes foi também palco de tertúlias e reuniões clandestinas. Abrigou opositores de Salazar, e após a Primeira Guerra Mundial, numa altura em que havia falta de metais para o fabrico de moedas, chegou a produzir cédulas que circulavam na cidade em substituição do dinheiro. No seu extinto salão de jogos conspirou-se o Movimento de 28 de Maio de 1926, que conduziu ao fim da Primeira República Portuguesa. Hoje, o Café Vianna continua a ser um espaço voltado para os bracarenses. Ainda que o turismo tenha trazido uma nova clientela, “nunca perdeu o conceito de servir a cidade”. Quem o diz é Mário Pereira, gerente do histórico café, que se mantém dinâmico e envolvido na agenda cultural e política da cidade.

Ao longo dos anos foram feitas várias obras de reforma e manutenção do espaço, sem nunca alterar a traça original do café, cujos interiores sumptuosos conservam ainda os estuques e frisos dourados, grandes espelhos, mármores e mobiliário de época, tudo como era em meados do século XIX.

Já o menu tem acompanhado os tempos e inclui propostas para todas as horas – destacam-se a francesinha, o bacalhau à Braga e o bolo de chocolate -, incluindo o brunch, que se popularizou durante a pandemia e está disponível à carta, com os clássicos da refeição, todos os dias da semana.





Café Vianna

Praça da República, Braga

Tel.: 253262336

Das 10h às 00h. Ao fim de semana até às 2h. Não encerra.