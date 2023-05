Há nova vida na Esplanada do Jardim, em Leiria

É a cozinha de autor que se destaca no restaurante em Leiria, com bastantes influências do mundo. Destaque também para os cocktails, que já se tornaram famosos na cidade. Um projeto urbano de Gonçalo Letra, após experiências bem-sucedidas na praia do Pedrógão.

A primavera trouxe nova vida à velha esplanada do Jardim Luís de Camões, em Leiria. A mais emblemática esplanada da cidade, criada nos anos 1960 e que já atravessou várias fases e estilos, transformou-se agora num moderno Restaurante & Club. A metamorfose aconteceu pela mão de Gonçalo Letra, empresário da vizinha Praia da Vieira, que já deixara a sua marca em espaços como o Oceano Bar e ou o Pianu’s Bar, na praia onde cresceu, ou mais recentemente nos bares Praia Nova ou Tropical, na praia do Pedrógão. Agora, desceu à cidade, por acreditar que ali “é possível trabalhar o ano inteiro, tratando-se de uma zona com muita afluência de jovens”.

O rés-do-chão e o primeiro andar da Esplanada do Jardim estão agora por sua conta. Almoçamos no rés-do-chão, um restaurante com capacidade para uma 100 pessoas, a juntar a outro tanto na esplanada. As entradas deixam adivinhar que o chef Rafael Santos, em parceria com Martim Nunes e Gabriel Frank, é capaz de surpreender sem esforço: um donut de camembert panado, em fatias de bacon, antes de um pica-pau com mostarda de Dijon e pickles. Depois, um kimuchi à base de ovas de peixe e leite de tigre, guarnecido com sementes de sésamo. Por ali, há sempre pratos do dia e por isso é imperdível experimentar as duas sugestões deste dia soalheiro, que casa bem com choco frito acompanhado com puré de batata-doce e gratinado de brócolos.





Gonçalo Letra conta à “Evasões” que tem sido uma experiência “muito desafiante”, esta de imergir na cidade, ele que cresceu nos bares de praia. A cozinha diferenciada e os cocktails têm feito sucesso por ali. Afinal, no andar de cima – onde também é possível jantar – são eles que dominam. “A ideia é que se possa vir jantar e ficar por aqui até às duas da manhã”, explica, enquanto saboreamos outra especialidade da casa, à sobremesa: um mil-folhas de morango, em que a fruta quase absorve a massa filo.

Lá fora, um grupo de jovens experimenta os cocktails enquanto espera pelo almoço. É um público bastante eclético o que procura a (nova) esplanada, longe dos tempos em que estava destinada a uma elite de meia-idade. “O que procuramos é que todos aqui se sintam bem, escolhendo o ambiente [espaço] de que mais gostarem”.