Grupo Capricciosa lança marca própria de gelados artesanais, à beira das praias

Gelati di Capricciosa, assim se chama a nova marca de gelados artesanais do grupo de restaurantes italianos Capricciosa. As novidades estão disponíveis nas moradas de Cascais e Carcavelos, ao copo e em cone.





Ananás e hortelã, morango, avelã, salame de chocolate, tangerina, baunilha, limão e manjericão e açaí são alguns dos sabores de gelado disponíveis nas novas Gelati di Capricciosa, a marca de gelados artesanais criada pelo conhecido grupo de pizarias. As novidades podem ser compradas ao cone e ao copo, nas moradas de Carcavelos e Cascais.

Com valores entre os 3,40 e os 6,10 euros, consoante o tamanho, os copos e cones de gelado podem ser finalizados com coberturas coloridas, como petazetas, sprinkles, marshmallows, banana ou caramelo salgado, entre outros. Outra das hipóteses é optar pelo Capriccioso, uma receita já criada com três variações à escolha do cliente.

O Capri Pop junta gelado de nata, nutella e petazetas; o Capri Dulce envolve gelado de nata, doce de leite e nozes de macadâmia; e quem preferir fruta pode escolher o Capri Rosso com gelado de morango, coulis de frutos vermelhos e sprinkles. Estes começam nos 3 euros. O menu também tem crepes e waffle simples, com açúcar em pó e canela; com uma bola de gelado e uma cobertura; ou com duas bolas e duas coberturas.

Nas lojas é ainda possível comprar gelados em formato de take-away em caixas de meio-litro e um litro. As lojas Gelati di Capricciosa encontram-se abertas todos os dias, entre as 12h e as 20h, em Carcavelos (Avenida Marginal Praia de Carcavelos – S. Nascente) e Cascais (Alameda da Duquesa de Palmela, Praia da Duquesa).