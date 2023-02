Go A: rooftop de Alcântara abriga-se para o inverno e tem novos pratos

O amplo terraço de Alcântara, com vista desafogada sobre o Tejo, muniu-se de coberturas e aquecedores para os meses frios, e tem cartas renovadas de brunch, almoços e jantares, pelas mãos da chef Inga Martin.

Mostrou-se fresco quando abriu portas, no verão do ano passado, e adapta-se agora aos meses frios, como alternativa de aconchego para o inverno. O Go A, rooftop que abriu na Casa de Goa, em Alcântara, conta agora com cobertura, parede de vidro harmónica, aquecedores e mantas, a pensar em dias de frio, chuva ou vento. A paisagem panorâmica, essa, mantém-se a mesma, com vistas amplas sobre os bairros da capital em redor, o Tejo, a Ponte 25 de Abril e o Cristo Rei.

O que muda é também o que vai chegando à mesa, com a renovação da carta de comida e bebida, onde não faltam opções vegetarianas e veganas, mas também a influência goesa que já existia, que coabita com inspiração nas cozinhas portuguesas e do mundo.

No brunch, servido de sexta a domingo e feriados, aposta-se em pratos como bolo do caco com barriga de porco com chicória, pepino, picle de cebola e maionese de citrinos (nove euros); chamuças de carne e molho de iogurte (três euros); torradas de húmus de beterraba e abacate (6,5 euros); tostas de cogumelos com queijo gruyère e ovo escalfado (8,5 euros); os clássicos ovos Benedict com salmão fumado ou bacon; ou a shakshuka da casa (tradicional do Médio Oriente à base de ovos com molho de tomate), com queijo de cabra e torradas (sete euros). As panquecas de ricota, mirtilos e creme inglês e a rabanada com caramelo salgado e gelado de baunilha são outras opções do brunch, que podem ser pedidas individualmente ou em menus de 16 euros (com direito a quatro escolhas: duas bebidas, um prato salgado e outro doce).

Além do brunch, a carta de inverno do Go A também tem novidades, pelas mãos da chef Inga Martin, que aqui explana a sua cozinha, inspirada nas suas viagens pelo mundo e na família, ela que tem pai guineense e bisavós libaneses. Nas entradas, há escolhas como croquetes de sapateira com maionese de citrinos (4,5 euros); camarão salteado com molho de laranja, tomilho e erva-príncipe (11 euros); sopa de corvina e camarão (seis euros); ou straciatella com ameixas, molho de laranja e redução de vinho do Porto (8,5 euros). Nos peixes, destacam-se pratos como o bacalhau sous-vide com puré de abóbora assada, cebolinha e chips de mandioca (14 euros); e o caril de camarão goês com coco e especiarias (18 euros). Nas carnes, trabalha-se o entrecote maturado com rabanete e batatinha nova com azeite de alho (24 euros); e um chacuti (caril) de frango goês (14 euros), por exemplo.

Outra das novidades do rooftop alfacinha é o recém-inaugurado Go A Lisboa Pop Up Supper Club, um espaço intimista e interior onde é habitual haver música ao vivo, DJs residentes, e uma carta própria com petiscos, pratos de carne e peixe, vinhos e cocktails de autor. Na mixologia de assinatura, há criações como o Mandrem (rum e citrinos), Kintsugi (whisky, cordial de lima e bitter de arando) ou o Budai (mezcal, tamarindo e laranja).