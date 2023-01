No Go a Lisboa Pop Up Supper Club há um cocktail com nome de arte marcial

Pêra-rocha, cogumelos shitake e vinho do Porto são três dos ingredientes trabalhados pela equipa de mixologia do Go a Lisboa Pop Up Supper Club, em Alcântara. O resultado são cocktails vistosos, para saborear ao ritmo da música.

O piso inferior do Go a Lisboa, em Alcântara, está de cara lavada e chama-se Go a Lisboa Pop Up Supper Club. Com um bar central iluminado em tons boreais, é um convite a conhecer os novos pratos da carta assinada pela criativa chef Inga Martin, e a prolongar a noite, a partir das 23h e até às 02h, ao sabor de um dos cocktails da carta de bebidas. Os créditos pertencem a Pablo Straubel e Fernando Delpra, dupla criativa do Rio de Janeiro e de São Paulo responsável pela mixologia do Go a Lab.

“Para elaborar a carta de cocktails de inverno tivemos a ideia de nos inspirar em Goa e no Oriente, fazendo ligações entre ingredientes da medicina ayurvédica como a garam masala [mistura de especiarias moídas comum na culinária indiana], a soja e produtos portugueses, como leite de castanha”, conta Pablo à “Evasões”, junto do bar do Supper Club. Antes de aqui chegar, trabalhou num speakeasy na Suíça e, já em Lisboa, no Bacchanal, tal como Fernando, que passou pelo Palácio Chiado.

Graças a alguns métodos de rentabilização e menor desperdício, os bartenders Nicolas Tullo e Bruno Brito preparam os cocktails de forma célere. O Zui Quan, uma das seis opções alcoólicas, deve o nome à arte marcial conhecida como “punho bêbedo”, demonstrada por Jackie Chan no cinema. Leva pêra-rocha, aguardente vínica, licor de pimenta mexicana, fortificado italiano, licor francês de baunilha de Madagáscar, sumo de maçã e solução cítrica. O garnish é puré em folha de bambu.

Diferentes são o Mush Buck e o Ushna (“quente” na medicina ayurvédica). Ao passo que o primeiro é um mocktail à base de xarope de cogumelo shitake, chá de trigo sarraceno e solução cítrica, o outro é um vinho quente feito com vinho verde, sumo de maçã verde, vodka, vinho do Porto, especiarias, pedaços de laranja, uva branca e maçã e um pau de canela. É servido num jarro de barro para quatro convivas, a cerca de 65 graus, e por isso aquece bem o corpo, no rooftop adaptado ao inverno.

Chá de trigo sarraceno

“Fizemos vários testes até decidir torrar o trigo sarraceno e fazer um chá com ele”, explica Pablo Straubel.