Finalista do Masterchef faz cozinha de fusão no Mojjo, em Santos

A Porta de entrada no novo hotel Jam Lisbon, o restaurante Mojjo, com assinatura do chef Mauro Airosa, propõe uma viagem por várias latitudes sem sair da zona de Santos. Em cima há um terraço com comidas e bebidas, convidativo para terminar o dia tranquilamente.

Dar espaço aos artistas emergentes faz parte da filosofia do Jam Lisbon, o primeiro hotel do grupo belga Nelson Group em Portugal, e por esse motivo Mauro Airosa foi o chef escolhido para liderar a cozinha do Mojjo. “Queremos que o Jam Lisbon seja um hub criativo em que seja possível dar palco aos artistas das diferentes áreas que se cruzam connosco, entre as quais a gastronomia”, explica o diretor executivo João Flosa a propósito deste novo espaço, localizado muito próximo das principais discotecas da zona de Santos, em frente ao rio Tejo.

Nascido em Angola e radicado desde os cinco anos em Portugal, Mauro Airosa, de 39 anos e a viver no Seixal desde sempre, começou por interessar-se pela cozinha era ainda miúdo, ao ver a mãe e a avó cozinharem. Autodidata, foi trilhando o seu percurso até lançar-se na abertura de dois restaurantes no Seixal, com hambúrgueres, pizas e carnes maturadas. Até, em 2019, conquistar o quinto lugar na final do Masterchef Portugal, onde os chefs Rui Paula e Miguel Rocha Vieira eram jurados. O Mojjo é, pois, uma súmula de todas as experiências.

Nesta cozinha de fusão, os sabores remetem para Portugal, África, Ásia e América do Sul. Há, por exemplo, tacos de alga nori com arroz de sushi, atum, alga wakame, maionese de filadélfia e kimuchi; dumpling de cogumelo e sopa fria espanhola, trufa negra e uva; tártaro de lombo de borrego com maionese japonesa e queijo de cabra ralado; pato laqueado, puré de castanhas, farofa de enchidos e espuma de toranja; e tarte de limão e merengue com petazetas entre as sobremesas. Durante a semana, há menu de almoço com bebida e café.

Da responsabilidade do chef Mauro Airosa é também a carta de petiscos disponível no bar Cabana, instalado no terraço do hotel e igualmente aberto a não-hóspedes. A acompanhar há todo o tipo de bebidas, para desfrutar ao balcão ou na esplanada da pequena piscina de uso exclusivo pelos hóspedes. Em frente expande-se a paisagem portuária e ribeirinha da cidade, que ganha tons especialmente bonitos no momento do entardecer. O terraço recebe também, pontualmente, sessões de música ao vivo e DJs, e permite jogar ténis de mesa.