Festival em Ílhavo ensina a apanhar bivalves na ria de Aveiro

"Vamos aos cricos!" é o festival anual que reforça a presença de bivalves nas cartas dos restaurantes de Ílhavo. A partir de amanhã, há atividades gratuitas como a de apanhar exemplos destas espécies na ria de Aveiro.

O festival gastronómico “Vamos aos Cricos!” vai ensinar este ano a apanhar bivalves na Ria de Aveiro, uma atividade artesanal que é o sustento para muitas famílias no concelho de Ílhavo, no distrito de Aveiro. Organizada pela Câmara de Ílhavo com o apoio da APARA – Associação de Pesca Artesanal da Ria de Aveiro, o festival regressa aos restaurantes, petisqueiras e cafés do município de 29 de março a 1 de maio, prosseguindo a aposta da autarquia na promoção dos produtos da Ria e da economia local.

Para além das propostas gastronómicas, a iniciativa inclui este ano a atividade “Vamos aos cricos com quem sabe!”, no dia 6, às 9h. Em pleno Canal de Mira, um dos mariscadores da Ria de Aveiro, e associado da APARA, irá descrever as espécies de bivalves da Ria, explicar como e quando se apanham, quais os tamanhos mínimos e falar sobre este modo de vida tão tradicional da Ria de Aveiro e as suas gentes, refere uma nota camarária.

A iniciativa, destinada a maiores de 12 anos, tem inscrição gratuita, bastando enviar um e-mail para [email protected]. Segundo a Câmara de Ílhavo, é nas águas salgadas da Ria de Aveiro que está “o habitat perfeito para os bivalves, de qualidade ímpar”. Destas águas, chegam à mesa o crico (ou berbigão), o mexilhão, a navalha (longueirão ou lingueirão), a amêijoa, o choco e a ostra. “Em 2022, os cricos da Ria de Aveiro representaram mais de 80% da quantidade total capturado em Portugal. Nesse mesmo ano, o choco da Ria representou 37% do total nacional, o mexilhão, 27%, e a amêijoa, 24%”, refere a mesma nota.

Atualmente, existem cerca de um milhar de mariscadores licenciados na Ria, sendo que a captura de bivalves e a pesca do choco da Ria representaram mais de oito milhões de euros para a economia da Ria de Aveiro em 2022, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística para a lota de Aveiro.

O festival “Vamos aos Cricos!” tem como objetivos a promoção da gastronomia local e o consumo destes produtos no município, em especial nos restaurantes, cafés e petisqueiras, que incluem no menu um conjunto de pratos ou petiscos com estes produtos como ingrediente principal.

Saiba mais sobre a iniciativa e informações sobre os restaurantes aderentes aqui.