Festival do Maranho volta à Sertã durante quatro dias

A iniciativa que gira em torno do maranho regressa à Sertã entre 13 e 16 de julho, na Alameda da Carvalha, com a presença de restaurantes, tasquinhas e bares. Da programação fazem parte música ao vivo, showcooking, animação de rua e uma mini-maratona.

A 11.ª edição do Festival Gastronómico do Maranho vai realizar-se de 13 a 16 de julho, na Sertã, distrito de Castelo Branco, iniciativa na qual vão atuar os músicos Richie Campbell e The Legendary Tigerman. “É uma das grandes marcas turísticas, não só da Sertã, mas de toda a região. Este evento soube afirmar-se e encontra-se num patamar de excelência, que importa potenciar e alavancar ainda mais no contexto nacional”, referiu, em comunicado, o presidente da Câmara da Sertã, Carlos Miranda.

O programa do certame apresenta muitas novidades, designadamente a atuação dos músicos Richie Campbell e The Legendary Tigerman, além dos habituais espaços dedicados às tradições locais e à gastronomia. Destaque ainda para a aposta em DJ de topo para animar as noites do evento, uma marca já incontornável deste festival.

“É um momento de festa e convívio, onde o concelho da Sertã se une e mostra toda a sua dinâmica. A gastronomia é a grande força motriz deste evento, mas aqui também é possível percecionar o que de melhor se faz em todo este município em áreas como a cultura, economia, turismo e até em I&D [Investigação e Desenvolvimento]”, salientou o autarca.

O Festival de Gastronomia do Maranho da Sertã realiza-se na Alameda da Carvalha e a cerimónia de abertura acontece no dia 13 de julho, pelas 18h30. No dia 14, às 12h, o showcooking do chef Rui Lopes abre o programa de atividades, seguindo-se pelas 19h a atuação do Grupo de Música Popular de Cernache do Bonjardim e, uma hora depois, o Grupo de Fado Maio. O palco principal recebe, às 21h30, o conjunto Popxula e The Legendary Tigerman atua a partir das 23:00. Os DJ Gonçalo Guedes e I Love Reggaeton entram em ação às 00h.

O programa do terceiro dia do Festival de Gastronomia arranca com animação de rua na vila da Sertã, a cargo dos Brass Fusion (10h30), seguindo-se um showcooking com o chef José Júlio Vintém, pelas 12h. Ao final da tarde, regista-se a atuação do Grupo Seca Adegas (20h), que antecede os concertos de Marco Figueiredo & Os Revivalistas (21h30) e de Richie Campbell (23h). No último dia, as atividades começam logo pelas 9h, com a Mini-Maratona do Maranho, que liga as vilas de Cernache do Bonjardim e da Sertã.

Durante os quatro dias do Festival de Gastronomia do Maranho, a área expositiva Pátio das Freguesias apresenta também uma programação própria, recriando-se tradições, usos e costumes das freguesias do concelho da Sertã. No recinto vão estar ainda restaurantes, tasquinhas, bares e inúmeros ‘stands’ de várias empresas locais. Saiba mais sobre o festival aqui.