Festival do Cabrito está de volta a 31 restaurantes de Torres Novas

A 33.ª edição arranca a 22 de março, em mais de 30 restaurantes torrejanos. Ensopado de cabrito e cabrito no forno com batata, arroz de miúdos e grelos são alguns dos pratos que se servem à mesa.

Durante um total de dez dias, o cabrito volta a ser protagonista nesta cidade ribatejana, com o regresso do Festival do Cabrito, iniciativa gastronómica que soma três décadas. Nesta que será a 33.ª edição, o cabeça-de-cartaz será confecionado e apresentado à mesa de 31 restaurantes aderentes, espalhados pelo concelho, mostrando-se também a versatilidade do animal.

Pratos como cabrito assado no forno com batata assada, arroz de miúdos e grelos, cabrito à padeiro, ensopado de cabrito, cabrito na púcara, cabrito no vinho e cachafrito de cabrito são exemplos do que se pode provar neste festival, que decorre entre os dias 22 e 31 de março. Presença confirmada para as despedidas tem a doçaria à base dos produtos da região, como é o caso dos frutos secos de Torres Novas.

“A iniciativa, que visa contribuir para a afirmação e preservação de um dos pratos típicos da gastronomia torrejana, pretende ainda apoiar o setor da restauração e captar a atenção do visitante para os aromas e sabores únicos da gastronomia local”, explica a autarquia, que ajuda a organizar o certame.

