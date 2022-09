Festival do Borrego regressa a Celorico da Beira em outubro, com tasquinhas e animação

O município de Celorico da Beira vai organizar o XIV Festival do Borrego, nos dias 15 e 16 de outubro, com o objetivo de "valorizar, promover e comercializar o genuíno borrego Serra da Estrela DOP".

O evento, a realizar na freguesia de Carrapichana, no concelho de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, pretende “valorizar, promover e comercializar o genuíno borrego Serra da Estrela DOP [Denominação de Origem Protegida], um dos maiores e mais emblemáticos tesouros da ruralidade celoricense, bem como divulgar a sua utilização na gastronomia local”, segundo a autarquia.

“De qualidade ímpar, esta carne [de borrego Serra da Estrela DOP] pode ser confecionada de diversas maneiras, resultando sempre pratos de sabor inigualável, fruto da alimentação à base de leite materno, carregado de aromas e propriedades, que tornam a carne tenra e de cor clara”, referiu o município, em comunicado.

O borrego Serra da Estrela DOP é um produto endógeno, cuja carne é proveniente de borregos filhos de ovelhas típicas da região.

O XIV Festival do Borrego de Celorico da Beira inclui uma feira de artesanato e produtos da terra, um leilão de borrego Serra da Estrela DOP, tasquinhas, prova de vinhos, degustações, animação, concertos, oficinas, atividades desportivas e culturais.

“Sendo o borrego o rei da festa e a atração principal”, a organização adiantou que o visitante “poderá deliciar-se com esta iguaria no recinto da feira ou adquiri-lo no tradicional leilão e levá-lo para casa”.

Segundo a autarquia de Celorico da Beira, presidida por Carlos Ascensão, o Festival do Borrego “é apenas o mote para uma visita a Celorico da Beira, Capital do Queijo Serra da Estrela e região por excelência de criação de borrego”.

“São muitos e variados os motivos para uma visita: gastronomia, história, património arquitetónico, cultura, tradição, etc.. No entanto, nesta época do ano, as deslumbrantes paisagens de montanha, engalanada com o seu manto pintado de tons dourados, castanhos, verdes, vermelhos e amarelos, por si só, justificam uma vista”, concluiu.

Para impulsionar a utilização do borrego Serra da Estrela DOP na cozinha local, nomeadamente através da sua colocação nos cardápios dos restaurantes, o município de Celorico da Beira também vai levar a efeito, entre 17 e 23 de outubro, a Semana Gastronómica do Borrego Raça Bordaleira, nos restaurantes do concelho aderentes.

O XIV Festival do Borrego que está agendado para a freguesia de Carrapichana é promovido pela Câmara Municipal de Celorico da Beira em colaboração com a Junta de Freguesia local e a Estrelacoop – Cooperativa Produtores de Queijo Serra da Estrela.

Celorico da Beira faz parte da região demarcada de produção do Queijo Serra da Estrela que também abrange os municípios de Carregal do Sal, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo, Seia, Aguiar da Beira, Arganil, Covilhã, Guarda, Tábua, Tondela, Trancoso e Viseu.