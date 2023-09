Festival de Francesinhas está de regresso à Maia

Até 17 de setembro, o Festival de Francesinhas fixa-se no Parque Central da Maia para mais uma edição, depois das últimas paragens em Setúbal e Ponta Delgada. A entrada é livre e só se paga o consumo.

Esta iniciativa já teve edições em locais como Seixal, Setúbal, Coimbra, Ponta Delgada ou Funchal, e está agora de regresso ao Parque Central da Maia. O Festival de Francesinhas da Maia arrancou a oito de setembro e prolonga-se durante 10 dias, até 17 de setembro. A popular sanduíche portuense poderá ser provada em várias versões: a tradicional, em forno a lenha, vegana, com ou sem tampa, por exemplo.

Alicantina, Alfândega Douro, Cufra e Santa Francesinha são restaurantes presentes no festival. A entrada no recinto é livre, o horário de funcionamento é entre as 12h e as 15h e entre as 19h e as 22h30. Este ano, o preço da francesinha no festival itinerante oscila entre os dez e os treze euros. Saiba mais aqui.