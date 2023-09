Em copo ou cone: Gelati di Capricciosa refresca as praias da linha de Cascais

O Grupo Capricciosa lançou uma marca própria de gelados artesanais, com espaços integrados nas lojas de Cascais e Carcavelos. A oferta inclui entre 12 a 18 sabores diários de gelados e sorvetes, como o de ananás e hortelã.

A tonalidade pode ser não a mais vibrante, mas o sabor do ananás refrescado pela hortelã chega às papilas gustativas por inteiro, com a vantagem de este ser um dos três sorvetes sem açúcar adicionado e sem lactose – a par dos de manga e meloa. Mas quem visita as novas lojas Gelati di Capricciosa, em Cascais e Carcavelos, tem mais sabores à escolha, entre 12 a 18, em média, que alternam consoante a sazonalidade, explica Ana Arié Figueiredo, diretora-geral do Grupo Capricciosa.

As geladarias nasceram numa lógica “complementar” aos restaurantes Capricciosa, cuja oferta principal são as pizas artesanais desde a fundação do grupo há 28 anos. “São lojas muito familiares e por isso fez-nos sentido complementar a experiência com gelados artesanais e pensados para ser divertidos, com muitas coberturas”. As receitas foram desenvolvidas em parceria com a Artisani. Já o interior das lojas tem gelados suspensos e um design amarelo e branco inspirado nas lojas americanas.

Em Cascais, a Gelati di Capricciosa ocupa uma loja de rua, virada para o paredão, e tem uma zona lounge onde os clientes podem comer depois do pré-pagamento. Em copo ou cone, há sabores como morango, avelã, salame de chocolate, tangerina, baunilha, limão e manjericão, e açaí. Em matéria de coberturas, a imaginação é o limite para as combinações, entre petazetas, sprinkles, marshmallows, banana ou caramelo salgado. Quem quiser um gelado já montado pode pedir um Capriccioso (ver caixa de destaque). Além de crepes e waffles, as pessoas podem levar para casa ou encomendar pela UberEats embalagens de gelado de meio-litro ou litro.

Capriccioso

Estes “gelados mais democráticos, com três toppings e base de nata”, podem ser dedoce de leite, nutella ou morango. Custam três euros/unidade.