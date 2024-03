Duas escolhas para um março à mesa

Há vinhos de talha na Vidigueira e porco bísaro em São João da Pesqueira.

Vinho de talha à mesa no Alentejo

A Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito recebe, no fim de semana de 23 e 24 de março, o evento Talha à Mesa. José Júlio Vintém, João Mourato e Pedro Mendes, chefs com ligação ao Alentejo, são os convidados que irão cozinhar pratos e petiscos para harmonizarem com os vinhos oriundos de talhas. Além dos almoços e jantares vínicos, o programa inclui showcookings na vinha e na adega, masterclasses, e conta também com um bar de vinhos de talha. No sábado e domingo de manhã, os chefs cozinham numa vinha centenária e na tarde de sábado o showcooking é na adega. O programa decorre entre as 11 e as 22 horas de sábado e as 11 e as 15 horas de domingo. Preço: entre 10 e 65 euros. Bilhetes à venda na Ticketline e em adegavidigueira.pt

Porco bísaro no restaurante do Hotel & Quinta de Ventozelo

O novo chef do restaurante duriense Cantina de Ventozelo, José Guedes, destacará um produto todos os meses. Março será dedicado ao porco bísaro, com a iniciativa “Desmancha do porco em Ventozelo”. De segunda a sábado, estará disponível, ao almoço, o Menu Especial da Desmancha, com entrada de presunto bísaro e folar de Vila Real, costelinhas em vinha de alhos, fígado de porco de cebolada e barriga de porco bísaro com migas de moura e couve, terminando com pudim Abade Priscos com sorvete de tangerina. Todos os dias há prova de quatro variedades de charcutaria/fumeiro de porco, em harmonização com vinhos do Douro e vinho do Porto, nos lagares da quinta. Preço: 45 euros (almoço); 32 euros (provas). Ventozelo Hotel & Quinta, São João da Pesqueira