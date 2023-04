Domingo é dia de brunch italiano no Vila Galé Estoril

O Hotel Vila Galé Estoril tem propostas que levam à mesa um pouco da gastronomia de Itália. Ao domingo, entre as 12.30 e as 15 horas, há brunch italiano naquela unidade hoteleira junto à Praia do Tamariz, no município de Cascais.

São várias as opções que compõem a ementa, como focaccia, bruschetta de tomate e pesto, palitos de mozarela, minestrone, pizas, risoto de espargos, linguíni com mexilhão e tagliatelle à carbonara. Além dos pratos típicos italianos, há saladas, tábuas de queijos e enchidos, profiteroles com chocolate e gelados.

Este novo brunch pode ser apreciado por 22 euros e inclui bebidas selecionadas. Crianças até aos 12 anos pagam 11 euros. As reservas são feitas através de e-mail ([email protected]).