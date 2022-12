Doces e salgados caseiros recheiam a montra da Açúcar Mascavado, no Porto

Alexandra Pinto deu continuidade a um legado comercial que vem do avô, abrindo uma pastelaria com a mãe. Chama-se Açúcar Mascavado e da cozinha saem doces e salgados caseiros.

A pastelaria Açúcar Mascavado é uma espécie de extensão da cozinha de Manuela Pinto, que ali prepara doces e salgados como se fossem para a família. “O conceito de isto ser como em casa aplica-se a tudo: o forno é pequeno e é só a minha mãe na cozinha”, explica Alexandra Pinto, filha de Manuela e anfitriã da casa.





O projeto há muito desejado nasceu no prédio – pertencente à família – que outrora acolheu o negócio do avô paterno de Alexandra, uma tasquinha que veio a tornar-se uma casa de pasto, a qual se homenageia em fotografias expostas na parede. Dar continuidade a este legado comercial foi uma das vontades da neta, que ao lado da mãe abriu um lugar onde a doçaria tradicional portuguesa convive com propostas de brunch.

Tudo o que se serve é caseiro, desde o pão aos almoços. Até o creme pasteleiro “é feito com ovos e açúcar”, afiança Manuela, que ali prepara receitas de família, como os bolos de laranja e de chocolate e as queijadinhas, embora também goste de opções ousadas, caso do bolo de curgete e noz-moscada. A montra costuma estar recheada com os bolos mencionados e outros, como molotov, cheesecakes, bolo de limão merengado, rolo de pêssego ou de chocolate, toucinho de céu, tartes em miniatura, queques e rabanadas. Quem procura panquecas encontra-as doces ou salgadas, sempre caseiras. A sazonal, com toffee de maçã e crumble de nozes, é aconchego em dias de frio.

O pão, servido em tostas ou torradas, é igualmente feito na casa e fermentado durante horas. Destaca-se a tosta de frutos secos, com pão enriquecido por nozes e uvas passas moscatel, que serve de base ao chutney de tomate e piripíri, queijo fresco, xarope de ácer e rúcula.





Ali também se servem almoços, havendo propostas que vão variando entre bacalhau com natas, quiche, panados com arroz de feijão, lasanha e bolinhos de bacalhau com arroz de tomate.

Nas bebidas, entre artigos de cafetaria, chás e vinho a copo, está a afamada limonada de Manuela. Feita com açúcar mascavado, foi dela que veio a inspiração para o nome da casa, juntando palavras começadas com “A” e “M”, como os nomes das proprietárias.