Do sushi às pizas: tudo o que há de novo no hotel Real Santa Eulália, em Albufeira

O Le Club Sushi & Disco abriu recentemente para mais uma temporada com sushi de fusão e cocktails com vista para o mar, mas há mais novidades para descobrir, estando ou não hospedado no Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa, em Albufeira, no Algarve.

São muitos os que se recordam da discoteca Locomia, uma referência da noite algarvia, conta Karine Brites, diretora do Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa, localizado em Albufeira. O espaço, integrado no complexo deste resort de cinco estrelas debruçado sobre a Praia de Santa Eulália, deu lugar ao Le Club Sushi & Disco, que voltou a abrir portas para mais um verão repleto de sushi de fusão e cocktails – sempre com vista desafogada sobre o oceano e as falésias alaranjadas tão caraterísticas desta zona entre Albufeira e Vilamoura.

A oferta divide-se em dois ambientes. Em dias sem festas temáticas (veja-se a agenda completa mais abaixo), a música fica a cargo de um DJ, entre as 19h e as 02h. Enquanto isso, os clientes sentam-se em mesas baixas com sofás, ou em mesas redondas um pouco mais atrás, para escolher os pratos de sushi a cargo do chef Celso Padeiro (responsável por toda a comida e bebida dos hotéis Real). A oferta vai das entradas aos combinados de sushi e procura ter opções para todos os gostos.

O tártaro de atum e sésamo com gema de ovo de codorniz pronta a desfazer-se sobre os cubos de peixe e o ussuzukuri (corte muito fino) de lírio com molho ponzu trufado estão entre as sugestões da casa para iniciar a refeição em regime de partilha. A partir daí é possível navegar pela carta às peças (entre gunkans, sashimi, temakis, nigiris e rolos de assinatura, por exemplo) ou optar por um dos muitos combinados de sushi e sashimi, que assim que chegam à mesa libertam uma névoa branca de gelo seco.

Mas o grande chamariz do Le Club Sushi & Disco é a experiência que traz para a mesa uma prancha de 300 ou 500 peças de sushi (para 12 ou 20 pessoas, respetivamente) e garrafas de Moët & Chandon. Este champanhe é também utilizado nas sangrias sugeridas pela casa, sendo que do bar chegam também cocktails do dia. Nos casos em que ainda sobra espaço para sobremesa, o serviço de sala sugere a tartelete de limão yuzo merengada e o abacate com kalamansi, citrinos e cacau, ambas boas para dividir.

Projetado para funcionar ao ritmo das noites amenas do verão algarvio, o Le Club Sushi & Disco estará a funcionar, com jantares todos os dias da semana, até à segunda quinzena de setembro. Já a discoteca funcionará até ao final de agosto. No dia 16 de agosto haverá uma festa com a Dupla Met Cá Sets – Special Edition e a 19, uma Summer Barbie Party. A agenda termina dia 25 com a Closing Session com Yen Sung e Rui Vargas. A música começa sempre à meia-noite e os clientes do jantar têm entrada incluída.

Noutro ponto do resort, nomeadamente junto de uma das piscinas do núcleo de apartamentos, encontra-se o novo restaurante Il Fornaio Nero. A peça central é um forno a lenha e a cozinha ao ar livre, apoiado por uma esplanada com mesas de bancos corridos, com almofadas, e luzes suspensas a recriar uma esplanada italiana. O menu é relativamente curto e assenta sobretudo nas pizas, muito apreciadas pelas crianças. Ao todo, existem três restaurantes e cinco bares no resort, que totaliza 345 acomodações, entre quartos, suítes e apartamentos.

O Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa abriu ao público no verão de 2004, mas tem sido alvo de sucessivos melhoramentos e atualizações, assinala à “Evasões” a diretora Karine Brites. Disso é exemplo o interior e a esplanada do Real Bar & Steakhouse, que se encontra logo no piso principal do hotel, após a receção. Quatro piscinas para adultos e crianças; acesso direto à praia (com concessão); spa com tratamentos de talassoterapia, circuito de água, sauna, banho turco e ginásio; e 15 salas multifunções totalizam a oferta do resort.