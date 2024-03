Do folar ao queijo e cabrito, cinco festivais gastronómicos pelo país

Sugestões de feiras e festivais gastronómicos para visitar e provar produtos locais, a decorrer até ao final desta semana.

Feira do Queijo, Borba

29 a 31 de março

Cerca de 25 expositores, incluindo produtores de queijo, participam no certame, de sexta até domingo, na freguesia de Rio de Moinhos, concelho de Borba. A produção de queijo de Borba, de resto, é uma das principais atividades económicas locais (com 15 queijarias familiares a funcionar na aldeia alentejana). “Terra rica de sabores e tradições, o concelho de Borba festeja a Páscoa com um certame dedicado aos produtos regionais de excelência, em especial o queijo”, realçou a autarquia. Outros produtos regionais, como vinho, enchidos, azeite, pão, doçaria e artesanato, também marcam presença na feira. Saiba mais aqui.

Feira do Folar e da Doçaria, Odeceixe

29 a 31 de março

Durante três dias, o Parque Ribeirinho José Estevão de Oliveira recebe mais uma edição desta iniciativa. Agora num espaço mais amplo e junto à ribeira de Seixe, a feira terá como protagonistas o folar e a tradicional doçaria da época pascal, de 29 a 31 de março. Mostra de produtos regionais e artesanato, animação infantil e concerto de Rosinha são alguns dos destaques da programação. Saiba mais aqui.

Festival do Cabrito, Torres Novas

Até 31 de março

A 33.ª edição já arrancou e acontece até ao final deste mês, à mesa de 31 restaurantes torrejanos. Ensopado de cabrito, cabrito no forno com batata, arroz de miúdos e grelos, ou cabrito à padeiro, são algumas das propostas para provar pelo concelho. Para mais informações sobre os espaços e os pratos que compõem este festival, que soma três décadas, basta clicar aqui.

Feira de Queijos, Vinhos e Enchidos, Faro

De 27 a 31 de março

Durante cinco dias, a feira farense está de volta com a nona edição e assenta arraiais no Jardim Manuel Bivar, junto à doca da cidade. A entrada é gratuita e a feira, organizada pela União de Freguesias de Faro, decorre sempre entre as 12h e as 23h, com a presença de produtores de queijos, vinhos e enchidos de norte a sul do país, além de zona de refeições. Saiba mais aqui.

Feira do Folar e da Amêndoa Artesanal, Porto de Mós

Até 30 de março

Dar palco à produção local e às técnicas artesanais que envolvem estes dois produtos continua a ser a missão desta iniciativa, que já regressou com a nova e terceira edição, até sábado, no Largo do Rossio. Restaurantes e pastelarias são algumas das 10 entidades presentes no certame, que acontece sempre entre as 10h e as 18h. Depois, é chegar e provar. Saiba mais sobre o festival aqui.