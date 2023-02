De hobby a profissão: a história dos chocolates da Pedaços de Cacau

Raquel Lima era ainda engenheira florestal quando decidiu produzir bombons em casa. O passatempo tornou-se coisa séria e daí nasceu a Pedaços de Cacau, em Vilar do Paraíso.

Apesar de não ter “muito jeito para a cozinha”, Raquel Lima começou a fazer chocolates para os amigos no Natal. “Estava satisfeita com o trabalho como engenheira, era mesmo o que queria fazer”, diz. Mas as primeiras experiências com chocolate despertaram-lhe um novo gosto: “Era um chocolate muito simples. Fiz ganache de maracujá, recheio de morango, fui buscar os sabores que gostava mais. também fiz as caixas, ofereci aos familiares e fiquei com alguns em casa. Esses, ao fim de um mês começaram a ficar esbranquiçados”. Decidiu aprender mais e fez uma formação no Porto. “A partir do momento que entrei, o meu mundo mudou completamente.”

Após dois anos de experiências, em 2014, registou a marca e abriu uma loja online. O projeto cresceu e, em 2016, Raquel começou a dedicar-se a ele a tempo inteiro. Depois, abriu a unidade de produção com loja, em Vilar do Paraíso, e especializou-se em trabalhar o chocolate negro (feito com cacau na África Ocidental), o seu favorito. Todo o chocolate tem 54, 60 ou 72% de cacau. Começaram também a receber prémios, nacionais e internacionais.

A variedade de sabores é grande, nos bombons, drageias e tabletes. Há recheio de laranja, limão, café ou avelã, mel e sal, entre outros. Quem gostar de chocolate quente pode comprar uma chocospoon: é só misturar com qualquer tipo de leite ou água quente. Para evitar desperdícios, pois a sustentabilidade sempre foi uma preocupação de Raquel, criou-se o bolo exótico. Disponível uma vez por mês, é produzido com sobras de chocolate da restante produção. “É um bolo surpresa porque tem sabores diferentes a cada fatia.” Na loja online é possível fazer uma subscrição que dá direito a uma caixa de chocolates (500 gramas) mensal.