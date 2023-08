Da horta ao pomar, sabores frescos na nova loja da Santini em Lisboa

A produção manual, as receitas antigas e o uso de fruta fresca ajudam a explicar as sete décadas da Santini, com nova casa no Cais do Sodré. No verão, as frutas imperam, como a meloa, o pêssego e o morango.

Qual é o segredo para manter uma casa de sucesso há mais de 70 anos? “Foco na qualidade, tradição e inovação”, são os pilares que movem a Santini, explicam Eduardo Santini, neto do fundador e administrador e Marta de Botton, administradora. “Ao mantermos estes valores, mantemos viva a tradição de ‘ir à Santini’, desde a altura em que existia apenas uma loja”, acrescentam os responsáveis, enumerando práticas como “a qualidade do produto”, “atenção no serviço ao cliente”, “seleção cuidada das frutas e matérias-primas” e um processo artesanal que “é o mesmo desde 1949”.

Não é de estranhar, então, que a gelataria some já doze moradas pelos concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais e Porto. A mais recente, com 16 lugares sentados no interior e uma esplanada no sossegado pátio das traseiras, abriu portas há dois meses no Cais do Sodré, na Praça Dom Luís, e, ainda que seja recente, “a recetividade tem sido bastante positiva”, contam Eduardo e Marta.

É aqui que encontramos sabores frescos que reforçam a oferta de verão, como são os casos da meloa e pêssego, a reboque da estação, tal como o sabor a bola de berlim, que se tornou na principal companheira dos areais. Cereja, melão, uva e melancia são outros exemplos de sabores que chegam nos meses quentes. “Como apenas usamos fruta fresca e ingredientes de origem natural, respeitamos a sazonalidade da fruta”, dizem os responsáveis da Santini, que aposta na origem local “para fomentar a produção nacional e minimizar a pegada ecológica”.

Os próprios cones são feitos segundo a receita original da casa e enrolados à mão, o que torna cada peça única. Aliás, na loja do Chiado, na Rua do Carmo, existe uma zona de demonstração onde se pode ver este processo in loco. “Podem até pedir para que o seu gelado seja servido num cone quentinho acabado de fazer”, adiantam Eduardo e Marta.

Os best-sellers da casa

Morango, chocolate, baunilha (estes três disponíveis desde o início da Santini), framboesa e manga são alguns dos sabores mais populares ao longo do ano. Já nos meses quentes, “as frutas representam grande parte dos sabores preferidos”, explicam os responsáveis.