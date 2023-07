Crítica de Fernando Melo: elogio das raízes e proximidade no Dom José, no Bombarral

No Dom José, sentamo-nos e viajamos sem dar por isso. Produto e proximidade são a base, o receituário supinamente executado pela chef Sofia Louro é o que nos chama e regista. O filho Nelson é quem gere a casa, a filha Carla trabalha os produtos (trufas de chocolate e piripíri), num exercício familiar conjunto em que tudo começou em Inglaterra.

Conheci esta prodigiosa família em 2004, já o Dom José existia há 12 anos, laborando na mesma moradia de um bairro residencial do Bombarral, onde tudo era e é como em casa. José Lameirão Louro emigrou para Londres no início dos anos 1970, trabalhou anos a fio em alta hotelaria e restauração e foi lá que começou a sua família, ao lado da sua mulher Sofia. O filho mais velho, Nelson, e a filha, Carla, nasceram ambos nessa grande cidade.

O regresso a Portugal aconteceu de forma faseada e a fundação do restaurante aconteceu pela mão do patriarca, com pratos italianos diversos com que trabalhou nos restaurantes onde oficiou, peixe frito à maneira de fish and chips como se comia em Londres e uma feijoada que hoje se refinou mas continua a honrar as leguminosas e os enchidos de produção local. José Louro era de Alcanena, Sofia é do Bombarral. O fundador deixou-nos há quatro anos e foi sempre o grande animador da casa. Hoje Sofia coordena uma brigada liderada pelo chef Tiago Crispiniano, que ao seu lado tem Magda Silva e Dean Baguena. Equipa estável, toda do Bombarral.





Chega-se sempre com larica, por isso as entradas configuram tábua de salvação para começar. Brilhante o queijo chèvre com mel e nozes (5 euros), maravilha o foie gras de pato com tostas e passas (6 euros). Oportuno o pratinho de presunto ibérico (9 euros), cremosos e sápidos os ovos mexidos com farinheira (6 euros). Todos de leitura internacional e impecáveis na execução. Nos peixes esperam-nos os bem crocantes filetes de sardinha panados com feijão branco e molho tártaro (16,50 euros), em que apetece ficar a comer sem parar, tal o acerto de temperos e correção de texturas. É gloriosa a já referida feijoada de porco ibérico à Dom José com arroz de feijão branco (15 euros). Há um bom bife da vazia à portuguesa com batata frita e ovo estrelado (17,50 euros), mas há que contar com as delícias doces desta casa. Bolo de bolacha (4,50 euros) de antologia, mousse de chocolate negro com amêndoa (4,50 euros) e farófias merengadas com doce de ovo (4,50 euros) são as eleitas. Vendidas à parte, estão o piripíri Dom José (5 euros) e a caixa de trufas Dom José (10 euros), ambas do labor de Carla Louro. Se não comprar desta vez, vai comprar na próxima, que será muito em breve.

A refeição ideal

Presunto ibérico (9 euros)

Ovos mexidos com farinheira (6 euros)

Filetes de sardinha panados com feijão branco e molho tártaro (16,50 euros)

Feijoada de porco ibérico à Dom José com arroz de feijão branco (15 euros)

Bolo de bolacha (4,50 euros)