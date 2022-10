Crítica da Fernando Melo: Reticências, em Alenquer

O fenómeno orgânico e imparável de cozinheiros que regressam às raizes depois de experiências intensas em cozinhas de primeira linha é tendência nacional. O chef Filipe Lourenço e a sua mulher Joana acabam de dar o passo definitivo nesse sentido ao instalar o Reticências num bairro pacato de Alenquer.

A emancipação aconteceu há uns anos, com a saída do chef Filipe Lourenço do Casta 85, no centro de Alenquer. Foi o braço direito do talentoso chef João Simões, que acompanhou na saída para a província e que entretanto permanece à frente do restaurante. Filipe e Joana instalaram-se em Alfragide no Escadinhas, ventura de retumbante sucesso junto da vizinhança empresarial que servia apenas o prato do dia, à maneira de manifesto. Rapidamente se transformou na cantina diária de muitos, dali e não só. O traquejo e a mundanidade do jovem Filipe criaram a evidência de que estava na altura de o casal se estabelecer em casa restaurativa própria, de cozinha e serviço estruturados, e foi assim que nasceu numa pequena moradia o





.

O cardápio é rico e variado, orientação petisqueira que configura tentação à qual não nos fazemos rogados. Fiquei logo viciado nas brilhantes moelas fritas (4,50 euros), ajoelhei junto ao totem dos peixinhos da horta (4,50 euros) e deliciei-me com os ovos rotos com camarão e presunto (7,50 euros). Execução impecável e coisa bem portuguesa é o choco frito com maionese de alho (7,50 euros). Estamos no nirvana, a cozinha não manda nada fora da temperatura ideal e não contemporiza com excessos de gordura. Aleluia. Três pratos de peixe, outros três de carne engalanam a secção de principais, e por 8 euros há pratos do dia que invariavelmente o sábio público que frequenta a casa escolhe. O espírito intrépido de descobridor conduziu-me pela vereda do raviolo de camarão com mascarpone e espinafres (16 euros), seguido pela posta da vazia grelhada (16,50 euros). E como tão bem dizia o personagem de Claudel, Pedro Fabro, de que adianta um caminho que não termina numa catedral? A da nossa mesa surgiu na forma de pijama de sobremesas (20 euros), delícias sincopadas em dança feliz e sápida. Joana Lourenço revela-se oficiante biónica e segura, gerindo casa cheia que ainda rodou algumas mesas, e toda a gente saiu sempre feliz para seguramente voltar em breve. A oferta de vinhos aposta em títulos menos conhecidos de produtores da região de Lisboa, sem prejuízo de oferecer os títulos da confiança dos menos apostados na novidade. Filipe cozinha como respira e fala, aqui está feliz e realizado. E nós queremo-lo é assim, feliz.

A refeição ideal

Salada de ovas (5 euros)

Peixinhos da horta com maionese de alho (5 euros)

Lingueirão à Bulhão Pato (9,50 euros)

Moelas fritas (4,50 euros)

Bife do lombo com molho de três pimentas (17 euros)

Pastéis de baunilha (5,50 euros)

Reticências

Rua do Pucarinho, 1

Tel. 910 220 038

Das 12h às 22h30. Encerra ao domingo.

Preço médio: 11 euros