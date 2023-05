O bombom de chocolate mais caro do mundo tem uma loja em Lisboa

A Companhia Portugueza do Chocolate, do chef chocolatier Daniel Gomes, abriu a primeira boutique no átrio do hotel de luxo Corinthia, em Sete Rios, Lisboa.

O chef chocolatier Daniel Gomes abriu esta segunda-feira no hotel Corinthia a primeira boutique da Companhia Portugueza do Chocolate, que fundou há 12 anos. O pequeno espaço inclui uma seleção de chocolates artesanais como bombons de caju e flor de sal ou alecrim e girassol; trufas de chocolate de muesli e coco; ou ainda bombons líquidos de champanhe. Em destaque – exposto em permanência dentro de uma vitrine – está o Glorious, apresentado como o bombom mais caro do Mundo (com um valor acima dos sete mil euros). Na lista de outros produtos há também azeite extra virgem aromatizado e um sortido de 16 bombons de avelã e gengibre em caixas com a palavra “Amo-te” gravada com cristais Swarovski.