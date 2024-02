Comida de rua em digressão por todo o país a partir de março

O evento itinerante Street Food Tour arranca em Pombal, no Jardim das Tílias, dias 15, 16 e 17 de março.

Dedicado à comida de rua, este evento, na sua terceira edição, percorre oito localidades até novembro. As foodtrucks aderentes vão estacionar durante os fins de semana, primeiro em Pombal, depois em Águeda (19 e 20 de maio), Fafe (de 19 a 21 de julho), Penacova (30 de agosto a 1 de setembro). Castanheira de Pera (6 a 8 de setembro), Setúbal (13 a 15 de setembro), Tomar (também de 13 a 15 de setembro) e Ponte de Sor (8 a 10 de novembro).

Este ano o evento tem como tema o “Desperdício Zero”, que será explorado em workshops, um deles sobre técnicas de compostagem, mesmo para espaços pequenos. Haverá ainda showcookings com receitas em que se aproveitam as cascas de frutos e legumes.

Além de muita e diversificada comida, estes fins de semana contam também com animação, entre divertimentos para crianças e música ao vivo.

Este ano, a Street Food Tour associa-se também à Doca da Marinha (Lisboa) para a realização de um mercado à beira do Tejo, o Street Food Market, que terá lugar no primeiro fim de semana de cada mês a partir de março (dias 1, 2 e 3) e até outubro. Este evento vai ter disponíveis comidas do mundo.

O promotor Street Food Tour é a Pureat é uma empresa liderada por Fátima Moura, gastrónoma, escritora e investigadora da alimentação e Teresa Santos, especailizada em turismo, gastronomia e organização de eventos.

Mais informações: streetfoodtour.pt