Comer em conta: no portuense Martins há sabores bem apurados e ambiente familiar

Comida caseira e de conforto é o que se pode esperar do Martins, restaurante familiar aberto desde 2009, no Porto.

Todos os dias, antes das oito da manhã, já há movimento na cozinha do Martins. Neste restaurante tradicional, a comida começa a ser preparada com antecedência para estar bem apurada quando os muitos clientes começarem a encher as várias salas do espaço, por volta do meio-dia.

“As carnes são temperadas no dia anterior, de manhã cedo cozinha-se o o feijão e tudo o resto que vai para as mesas”, conta Helder Martins, filho de Miguel Martins e Elsa Marinho, que com eles, o irmão Jorge e a esposa, gere o restaurante que leva o nome da família.

Ainda criança, o pai mudou-se de Celorico de Bastos para o Porto para trabalhar, sendo que a restauração foi sempre a sua vida. Este projeto em nome próprio começou por ser pensado como um pequeno restaurante, com uma sala para 40 pessoas, mas rapidamente cresceu e hoje roda centenas de clientes ao almoço e ao jantar. Tudo começou há 15 anos quando, depois de um negócio falhado, Miguel Martins decidiu em família abrir um novo espaço. Nasceu assim na movimentada zona da Trindade, o Martins.

O objetivo era simples: servir comida tradicional portuguesa, com qualidade e a baixo custo, a pensar nos trabalhadores da zona que todos os dias fazem as suas refeições por ali. Logo criaram uma carta com meia dúzia de pratos e um menu do dia, com quatro ou cinco opções à escolha (atualmente a 7 euros, com direito a sopa, pão e bebida).

“Correu bem desde o início. Não fizemos publicidade, mas os clientes foram passando a palavra”, lembra Helder. Não foi preciso muito tempo para aumentarem a lotação do restaurante. Taparam o pátio ao ar livre logo nas primeiras semanas e os clientes não pararam de chegar. Acrescentaram, mais recentemente, esplanada e uma sala nova, de um restaurante mesmo ao lado que adquiriram.

Da cozinha gerida por Elsa saem pratos de conforto de sabor tradicional, como frango assado (disponível todas as terças-feiras), feijoada (às quartas), tripas à moda do Porto (sextas) e outros que vão variando, carne estufada com favas ou fígado de cebolada.

Disponível todos os dias à carta está a francesinha, o bacalhau à Martins (frito e servido com broa), o bife à Martins (laminado e com presunto) ou o peixe espada grelhado. As doses individuais da carta variam em geral entre os 8 e os 14,5 euros, sendo que há um prato mais caro, o polvo cozido com molho verde, a 24 euros.

Aos sábados, há pratos especiais, entre arroz de cabidela, cozido à portuguesa, cabrito assado ou vitela. O restaurante está aberto durante todo o dia, sendo que fora das horas de almoço e jantar serve apenas snacks, como francesinhas, cachorros, omeletes e tostas. “Aqui é possível fazer uma refeição a qualquer hora do dia”, remata Helder.

O menu

Prato do dia: 7 euros (com sopa, prato e bebida)

Especialidades: Tripas, bacalhau à Martins, bife à Martins, arroz de cabidela, frango assado, francesinha.