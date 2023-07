Chefs, pasteleiros e bartenders: há mais jantares de verão n’ O Jardim, em Lisboa

Restaurante que une o empresário Francisco Breyner e o chef Pedro de Sousa já anunciou as próximas três datas com profissionais de cozinha e bar convidados. Em paralelo, há um novo menu de verão por descobrir.

Depois de o chef João Cura, do restaurante Almeja, no Porto, ter assumido parte da cozinha d’O Jardim, em São Bento, em Lisboa, foi a vez de Flávia Menezes, bartender do bar Klandestino, preparar três cocktails de autor. As próximas datas e respetivos nomes convidados já foram reveladas e eis que se seguirão Leandro Araújo, chef do CaféZïque, em Loulé, a 27 de julho; e Diogo Lopes, chef executivo de pastelaria do Ritz Four Seasons, que fará três sobremesas no dia 28 de julho.

Sob o tema “Piquenique n’O Jardim”, a dupla Francisco Breyner e Pedro de Sousa tem aberto as portas do seu restaurante a vários profissionais da área, escolhidos a dedo, no sentido de divulgar outros estilos de cozinha e gastronomias. Cada chef prepara três pratos e uma sobremesa, enquanto os bartenders são desafiados a fazer três cocktails e os chefs pasteleiros uma trilogia de sobremesas. O resultado são menus únicos, com pratos fixos e temporários, que os clientes podem misturar.





Em cada uma das noites há também um produtor vínico ou distribuidor convidado pelo proprietário e que pode colocar algumas referências em destaque, numa lógica de harmonização vínica. Em paralelo, o restaurante tem por estes dias um novo menu de verão, com novas opções e pratos do restaurante Sr. Lisboa (“A Cozinha”, na Rua de São José) revisitados. Tarteletes de spirulina, pepino, ananás dos Açores, queijo de São Jorge, mondega e chá gorreana é uma das novas criações.

A lista continua com uma criação à base de beterraba fumada, óleo de pimenta rosa, creme de caju, alcaparras, sriracha, framboesas, amoras e ice plant; e outra com ajo blanco, melão, pepino, óleo de poejo, amêndoas e flores do Jardim; e ainda salmorejo de tomates do Oeste com sorbet de pepino, pão de fermentação de massa mãe, gambas, óleo de salsa e lemon balm. Em casa, também é possível desfrutar do menu do restaurante, através da aplicação de entregas Volup.