Cervejas artesanais e um rodízio de sabores, no Porto

A Cervejaria by O Caçula é uma espécie de ponto de encontro dos vários projetos deste grupo de restauração, que conta agora com quatro espaços na cidade.

O novo projeto do grupo de restauração O Caçula é uma autêntica montra das várias cozinhas dos seus restaurantes. N’A Cervejaria, que abriu recentemente na Rua de Cedofeita, estão as cervejas artesanais à pressão e os petiscos da Fábrica da Picaria, as pizas do Caçula Brunch & Dinner e o sushi do japonês Mangá.

A ideia do grupo, explica Marta Gonçalves, relações públicas, foi criar um projeto que funcionasse perto dos restantes espaços e que juntasse um pouco de todos esses projetos.

O espaço começou a ser pensado durante a pandemia, mas só agora se materializou. A Cervejaria ocupa um edifício que foi inteiramente recuperado para este fim. É no rés-do-chão que se encontra a cozinha e o balcão, atrás do qual estão várias torneiras de cerveja, de onde saem vários estilos: a suave amber lager Morenita, uma belgian ale, uma APA, kölsh, wit beer e stout, entre outras. Algumas das cervejas mantêm-se sempre disponíveis, sendo que outras podem ir mudando sazonalmente.

Ao subir as escadas, descobre-se uma sala grande e um pequeno terraço. E em preparação está mais uma sala, no segundo andar, que será decorada com imagens do universo mangá – banda desenhada japonesa – que remete para a sushi house do grupo.

Da Fábrica da Picaria, além das cervejas, vieram algumas propostas da carta, como as francesinhas, os cachorrinhos à moda do Porto, vários hambúrgueres, incluindo vegetariano, pregos, bifanas e tábuas de queijos e enchidos. Do restaurante Mangá vem o sushi – com hossomaki, uramaki, nigiri, sashimi, temaki e hotrolls. Do Caçula chegam cinco pizas – margarita, presunto, bacon, atum e vegetariana. Outra das apostas são os pequenos-almoços. Há a versão continental, a inglesa e uma opção vegetariana, além de tostas e panquecas, doces e salgadas.

Às quartas-feiras, há happy hour das 17 às 19 horas, em que a cerveja é vendida com 50% de desconto. Neste par de horas estão no local os mestres cervejeiros da casa para falar sobre as cervejas com os mais curiosos. “Quando há interesse por parte dos clientes, é possível ir até à Fábrica para uma visita guiada”, conta Marta. De lembrar que a Fábrica da Picaria abriu em 2017, tendo sido o primeiro brewpub da cidade, antes de se juntar ao grupo Caçula em 2020.